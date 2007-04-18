مراسم گرامیداشت روز ارتش آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم علاوه بر رئیس جمهور، فرمانده کل و فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش، فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سر لشگر صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران، سرتیپ محمد نجار وزیر دفاع و دیگر مقامات لشگری و کشوری حضور دارند.

در این مراسم، پس از سخنرانی رئیس جمهور، یگان های منتخب نیروهای سه گانه ارتش شامل نیروهای رزمی، زرهی ، توپخانه، دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه رژه خواهند رفت.

در این مراسم که افسران و مستشاران نظامی کشورهای خارجی نیز حضور دارند، همچنین بخش جدیدی از توانمندی ها و تجهیزات نظامی ارتش به معرض نمایش گذاشته خواهد شد تا یک بار دیگر توان و اقتدار نظامی خود را به رخ جهانیان بکشند.

ده ها خبرنگار داخلی و خارجی خود را به جوار حرم امام خمینی رسانده اند، تا از این مراسم، عکس ، فیلم ، گزارش و اسلاید تهیه کنند.