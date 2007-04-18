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۲۹ فروردین ۱۳۸۶، ۸:۳۸

دقایقی پیش و با حضور رئیس جمهور:

مراسم گرامیداشت روز ارتش آغاز شد

مراسم گرامیداشت 19 فروردین روز ارتش، دقایقی پیش همزمان با سراسر کشور با حضور رئیس جمهور در جوار حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم علاوه بر رئیس جمهور، فرمانده کل و فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش، فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سر لشگر صفوی فرمانده کل سپاه پاسداران، سرتیپ محمد نجار وزیر دفاع و دیگر مقامات لشگری و کشوری حضور دارند.

در این مراسم، پس از سخنرانی رئیس جمهور، یگان های منتخب نیروهای سه گانه ارتش شامل نیروهای رزمی، زرهی ، توپخانه، دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مقابل جایگاه رژه خواهند رفت. 

در این مراسم که افسران و مستشاران نظامی کشورهای خارجی نیز حضور دارند، همچنین بخش جدیدی از توانمندی ها و تجهیزات نظامی ارتش به معرض نمایش گذاشته خواهد شد تا یک بار دیگر توان و اقتدار نظامی خود را به رخ جهانیان بکشند.

ده ها خبرنگار داخلی و خارجی خود را به جوار حرم امام خمینی رسانده اند، تا از این مراسم، عکس ، فیلم ، گزارش و اسلاید تهیه کنند. 

کد مطلب 471975

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