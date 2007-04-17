ابراز نگرانی شدید پوتین از استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک دیپلمات آمریکایی در این باره با اشاره به نگرانی پوتین می گوید : روسیه از این نگران است که این سامانه امنیت این کشور را تهدید کند.

همچنین به باور روسیه چنین سامانه ای بار دیگر می تواند به مسابقه تسلیحاتی در اروپا دامن بزند.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در جمهوری چک را در خاک آنها مستقر کند.

واشنگتن هدف از استقرار این سیستم دفاع ضد موشکی را مقابله با تهدیدهای موشکی کشورهایی همچون کره شمالی و به ویژه ایران برای منافع ایالات متحده اعلام کرده، اما به باور روسیه، از آنجا که تهران و پیونگ یانگ از توان چندانی برای تهدید آمریکا برخودار نیستند، لذا هدف این سیستم در راستای نظارت بر توان موشکی روسیه است.

جمهوری چک موافقت خود را با استقرار رادار در نقطه ای در جنوب غربی پراگ اعلام کرده، اما لهستان همچنان پیشنهاد میزبانی موشک های رهگیری را در حال بررسی دارد.

ایگور ایوانف رئیس شورای امنیت روسیه نیز پیشتر از این سامانه انتقاد کرده بود ، اما در عین حال یادآور شد که گفتگوها در این باره بین دو پایتخت آغاز شده است.

"جان رود" معاون وزیر خارجه آمریکا که برای گفتگو پیرامون این سامانه در مسکو به سر می برد گفت که به باور او پیشرفت هایی در این زمینه در حال انجام است.

ایوانف نیز تاکید کرد : ما امیدواریم که آمریکا نگرانی های روسیه را ترک کند و اگر واشنگتن بدون در نظر گرفتن این نگرانی ها به پیش برود، روسیه ضمن تحلیل اوضاع و شرایط دست به اقدام خواهد زد تا از منافع امنیتی خود دفاع کند.