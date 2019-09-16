«حجت الاسلام کورانی» در پشتیبانی از جبهه مقاومت مجاهدت بسیار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت ارتحال حجتالاسلام کورانی از بنیانگذاران و اعضای شورای رهبری حزبالله پیامی با امضای آیت الله محمد یزدی صادر کرده که به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
(انا لله و انا الیه راجعون)
ارتحال عالم مجاهد مرحوم حجتالاسلام والمسلمین شیخ حسین کورانی، از مؤسسین حزبالله لبنان و چهرههای برجسته و فرهیخته علمی، فرهنگی و تبلیغی حوزههای علمیه قم و لبنان موجب تأسف و تألم گردید.
این عالم مبارز که از یاران انقلاب اسلامی در لبنان به شمار میرفت، عمری را در ارائه خدمات دینی، اجتماعی و انقلابی گذراند و در طول حیات پربرکت خود درراه اهداف عالیه اسلام و پشتیبانی از جبهه مقاومت مجاهدت های بسیار کرد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رحلت این عالم گرانقدر لبنانی را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (عجلالله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی»، مراجع عظام تقلید «دامتبرکاتهم»، حوزههای علمیه، مردم شریف و مبارز لبنان، عالم مجاهد سید حسن نصرالله، رزمندگان مقاومت اسلامی و بیت شریف ایشان تسلیت عرض نموده، برای آن فقید سعید رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت مینماید.
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