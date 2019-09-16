سومین جشنواره ملی جهادگران در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری ظهر دوشنبه در نشستی با اصحاب رسانه از برگزاری سومین جشنواره ملی جهادگران خبر داد و افزود: این جشنواره با هدف شناخت ایده های برتر در حوزه جهادی برگزار می شود.

وی جمع آوری، انتشار و حمایت از ایده ها و تجربیات موفق و ویژه در خصوص محرومیت زدایی را از دیگر اهداف برگزاری جشنواره عنوان کرد و افزود: استعدادیابی و تقدیر از الگوهای موفق در بین فعالان حرکت های جهادی و محرومیت زدایی و احصا و اولویت بندی مشکلات روستاها از دیگر اهداف برگزاری جشنواره است‌

بنا به گفته هنری شبکه سازی، آموزش تخصصی و انتقال تجربه بین گروه‌های جهادی شاخص، ترویج و فرهنگ سازی روحیه و فعالیت‌های جهادی و خدمت رسانی بین مخاطبین عمومی و تقدیر از حامیان و خیرین حوزه محرومیت زدایی و خانواده شهدای خدمت‌رسانی از دیگر اهداف برگزاری جشنواره است.

وی با اشاره به محور های جشنواره بیان کرد: جهادگران، صاحب نظران و متخصصین حوزه محرومیت زدایی می توانند آثار خود را ️بخش تخصصی با موضوع پیشرفت و حل مسائل مناطق محروم در قالب طرح، ایده و تجربه ارسال کنند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی افزود: فعالیت جهادی در مناطق محروم در قالب عکس، مستند و نماهنگ هم از محورهای بخش هنری جشنواره است.

هنری با بیان اینکه علاقه مندان می توانند تا ۳۰ آبان ماه سال جاری آثار خود را ارسال کنند، گفت: ارسال آثار تنها از طریق سایت جشنواره به نشانی festival.jahadgaran.org امکان پذیر است.

وی دهم دی ماه سال جاری را آخرین مهلت ثبت نام در اختتامیه جشنواره دانست و گفت: این اختتامیه بهمن ماه سال جاری با حضور مسئولان کشوری در حوزه محرومیت زدایی و با هدف تجلیل از برگزیدگان و نفرات برتر جشنواره ملی جهادگران برگزار می شود.