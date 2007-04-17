کانت الگوی خوبی برای تفکر انتقادی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «وضعیت فلسفه کانت در ایران» از سلسله نشستهای گروه دین و اندیشه با حضور دکتر منوچهر صانعی دره بیدی، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، دکتر انشاءالله رحمتی و سیاوش جمادی برگزار شد و در ادامه هر یک از اساتید دربارۀ وضعیت کانت پژوهی در ایران سخنانی گفتند.

در این نشست دکتر صانعی با اشاره به سابقۀ گفتگوهای رودروی فکری وفلسفی به فقدان گفتگوی عمیق فکری در میان متفکران ایرانی اشاره کرد و فرهنگ را پدیده ای متجانس الاجزا دانست که رشد آن مستلزم پیشرفت در شاخه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

وی با اشاره به خلاء فرهنگی ایران از قرون چهارم و پنجم هجری بر ضرورت جدا کردن حوزه های تفکر از جزم اندیشی تاکید کرد.

مترجم کتاب «دین در محدوده عقل تنها» در پاسخ به نسبت اندیشۀ ایرانی با تفکر کانت به سنت شکنی تفکر این فیلسوف اشاره کرد و گفت: کانت به ما نشان می دهد که تفکر به معنای حفظ سنت نیست و این الگوی خوبی برای ماست تا بتوانیم به اندیشه رجوعی دوباره کنیم.

دکتر انشاء الله رحمتی، مترجم نقد عقل عملی، نیز با اشاره به حوزه های مختلف نشر کتاب به کانت، زمینه های ترجمه و معرفی کانت در ایران را غنی دانست و گفت: نقص عمده در کانت پژوهی در ایران مربوط به کتابهای شرح و تفسیر فلسفه کانت می باشد که بتواند نیاز جامعه دانشگاهی را تامین کند.

سیاوش جمادی نیز با تاکید بر ضرورت تفکر، مشکل عمدۀ فرهنگی را توجه نکردن به اندیشه و فلسفه در جامعه دانست و بر ضرورت توسعه فرهنگی اشاره کرد. وی گفت : ما از کانت جرات اندیشیدن می آموزیم و ما اگر بخواهیم مدرنیته و فرهنگ غرب را بشناسیم ضروری است که به کانت توجه کنیم.

گزارش مشروح این نشست در روزهای آتی در معرض دید و نظر خوانندگان گروه دین و اندیشه قرار می گیرد.