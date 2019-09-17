داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به قرارگیری در آستانه اربعین به طور جدی درصدد اجرای طرح برخورد با مخلان بازار ارز هستیم.

وی با بیان اینکه نظارت‌ها بر بازار خرید و فروش ارز از مدتها قبل آغاز شده و در این ایام منتهی به اربعین شدت بیشتری یافته است، افزود: نظارت های مذکور با همکاری تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی به ویژه پلیس آگاهی در دست اجرا است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با بیان اینکه این نظارت ها بیشتر در منطقه بالاتر از میدان آزادی موسوم به کوچه لکها انجام می شود، تصریح کرد: در این ایام با توجه به بازگشایی مرز خسروی تردد زوار افزایش خواهد یافت.

این مسئول گفت: به دنبال انجام بازرسی های مربوطه ۴ مورد پرونده مربوط به دینار و دلار برای دلالان تشکیل شده اما حجم جرائم آنها زیاد نیست.

جودکی خاطرنشان کرد: با افرادی که دلار را از مجاری غیرقانونی خریدار و فروش کنند به شدت برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد را از طریق مراجعه به تعزیرات حکومتی، پلیس آگاهی و نیروی انتظامی اطلاع رسانی کنند.