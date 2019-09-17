محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از معضلات و مشکلات پیش روی دانشگاه ها را بودجه و عدم تخصیص به موقع آن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر که ۶ ماه از سال گذشته، تنها ۳۰ درصد بودجه تخصیص یافته در حالی که باید ۵۰ درصد بودجه داده می شد که امیدواریم با شروع سال تحصیلی جدید تخصیص این میزان بودجه محقق شود.

رئیس دانشگاه شریف با اشاره به وعده نوبخت در جلسه روسای دانشگاه ها، افزود: آقای نوبخت وعده دادند، با توجه به شروع سال تحصیلی تخصیص خوبی به دانشگاه ها بدهند تا با مشکل رو به رو نشویم.

وی به وضعیت رفاهی دانشجویی در این دانشگاه با توجه به شرایط بودجه اشاره کرد و افزود: هزینه های دانشجویی جزو هزینه هایی است که چاره ای جز پرداخت آن وجود ندارد و در صورت کسری، مجبور هستیم از بخش های دیگر بزنیم و در این بخش هزینه کنیم.

فتوحی ضمن بیان اینکه علی رغم عدم تخصیص به موقع بودجه تلاش می کنیم، دانشجویان با مشکل رو به رو نشوند، اظهار کرد: جمع کل دانشجویان دانشگاه عددی ثابت بین ۱۱ تا ۱۲ هزار نفر است و با شروع سال تحصیلی، ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجوی جدید الورود خواهیم داشت.

رییس دانشگاه شریف از تامین امنیت اطراف دانشگاه برای دانشجویان خبر داد و گفت: عمده فعالیت هایی که لازم بود در راستای تامین امنیت اطراف دانشگاه صورت بگیرد را انجام داده ایم. نیروی انتظامی همکاری بسیار خوبی با ما داشته و تلاش کردیم این مشکل به نحو خوبی حل شود.

وی با تاکید بر لزوم آموزش دانشجویان، ادامه داد: عمده مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با امنیت اطراف دانشگاه وجود داشته، حل شده است؛ به طوری که ۲ کانکس جدید نیروی انتظامی در آنجا مستقر شده و برای روشنایی اطراف دانشگاه اقداماتی نیز صورت گرفته است.