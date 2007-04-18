"خسته عاصی" آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با شکوه و جلوه‌ای خاص و حضور انبوه دوستان و دوستداران مرحوم ملاقلی‌پور برگزار شد، ابتدا کلیپی پخش شد که در آن برخی اهالی سینما از جمله حبیب الله کاسه ساز، مازیار میری، محمدرضا شرف الدین، گلشیفته فراهانی، اصغر فرهادی و ... درباره آن مرحوم صحبت کردند.

سپس نوبت به مهندس محمدرضا جعفری جلوه رسید که در سخنانی گفت: "رسول جلوه ای از سینمای ایران بود که با انقلاب ایران هویت و جان گرفت. با وقوع انقلاب، نسل های مرده و مایوس احیاء شدند و ایران و ایرانی دوباره شانی درخور پیدا کرد."

معاون سینمایی وزیر ارشاد ادامه داد: "رسول یکی از انبوه جوانانی بود که از درون انقلاب به صحنه آمد و وارد سخت ترین عرصه ها یعنی سینما و دفاع مقدس شد. او همچون یک بسیجی ساده با یک دوربین ساده عکاسی به ثبت لحظات شور، دلهره، مرگ، زندگی و شقاوت دشمن پرداخت. رسول از این مرحله به بعد به اندازه یک هنرمند متعهد قد کشید. یادش گرامی باد."

منوچهر محمدی، نماینده خانه سینما، نیز ضمن خیرمقدم به مردم و مسئولین و تشکر از تمام کسانی که در 40 روز فقدان رسول خانواده او را همراهی کردند، گفت: "این سالن، لوکیشن سکانس آخر فیلم "میم مثل مادر" بود. حس می کنم رسول هم اینجاست. به کوشش رضا میرکریمی مستند ناتمام رسول "شش گوشه عرش" به پایان رسید." سپس بخش‌هایی از فیلم "میم مثل مادر" پخش شد و حاضران را تحت تاثیر قرار داد.

در این بخش سیدجواد یحیوی مجری مراسم از حاضران در سالن خواست هر کدام با دست گرفتن میکروفن سیار درباره رسول صحبت کنند. مجتبی راعی از یکی از این افراد بود که در مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم ملاقلی پور گفت: "رسول یکی از صادق ترین سینماگران و هنرمندی حساس نسبت به زمانه خود بود." محسن علی اکبری هم گفت: "از سال 62 با آن مرحوم همکاری می کردم و فقدان او مایه تاسف است." سیروس تسلیمی نیز خاطرنشان کرد: "ما همیشه عادت داریم از آدم های مرده قدردانی و تجلیل کنیم و به فکر حمایت از زنده ها نیستیم."

گلشیفته فراهانی، بازیگر "میم مثل مادر" آخرین فیلم مرحوم ملاقلی پور، نیز تاکید کرد: "در تجربه کوتاه آشنایی با رسول ملاقلی پور او را انسانی دیدم که اهل شعار دادن نبود و علیرغم مخالفت خیلی ها برای حضورم در "میم مثل مادر"، ایشان تاکید داشت من در این فیلم بازی کنم.‌ امیدوارم قدر آدم های زنده را بیشتر بدانیم."

سیروس الوند هم بعد از خواندن چند خط شعر گفت: "رسول ملاقلی پور انصافاً در زمان حیاتش هم بسیار قدر دید. این افتخار را داشتم در جشنواره ای جایزه اش را به او اهداء کنم. رسول از جنس باروت بود." جواد طوسی هم با بیان خاطره ای از آن مرحوم افزود: "ویژگی رسول رک و صریح صحبت کردنش بود."

در بخشی دیگر از مراسم شب گذشته، تصاویر پشت صحنه مستند "شش گوشه عرش" که با درگذشت ملاقلی پور ساخت آن نیمه تمام مانده برای حاضرین پخش شد که کارگردان آن علی فرزند مرحوم رسول ملاقلی پور بود. در ادامه نوبت به دختر آن مرحوم رسید که با تشکر از تمام حاضران در مراسم گفت: "همیشه رسم بود وقتی بابا در مراسمی برای سخنرانی روی صحنه می رفت، من پائین منتظر او می ماندم تا دستش را بگیرم، ولی امروز او دیگر نیست که دست مهربانش را بگیرم."

اکبر نبوی ضمن تسلیت دوباره درگذشت ملاقلی پور تاکید کرد: "من هم مثل اغلب دوستان عقیده دارم هنرمند باید در زمان حیاتش قدر ببیند." در خاتمه مراسم فیلم "رکعتان فی العشق" ساخته نبوی به نمایش درآمد و از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه سینما و سازمان فرهنگی هنری شهرداری هدایایی به رسم یادبود به خانواده مرحوم ملاقلی پور تعلق گرقت.

مراسم چهلمین روز درگذشت رسول ملاقلی پور با حضور گسترده مردم، هنرمندان و مدیران فرهنگی و هنری برگزار شد و اغلب مدعوین و حتی هنرمندان مراسم را ایستاده دنبال کردند. دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران، امیررضا خادم، علیرضا رضاداد مدیر عامل ارابی، رضا میرکریمی مدیر عامل خانه سینما، بهمن فرمان آرا، رویا تیموریان، مسعود رایگان، علیرضا داودنژاد، کیومرث پوراحمد، رسول احدی، حبیب رضایی، محمدمهدی عسگرپور، امیر اسفندیاری، آریا عظیمی نژاد، آتیلا پسیانی و بسیاری از هنرمندان سینمای ایران در این مراسم حضور داشتند.