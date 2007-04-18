فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به خبر پخش مجموعه "قاب های خالی" مرتضی احمدی هرندی از شبکه سحر، گفتگو با شهرام عبدلی بازیگر مجموعه "آدمخوار" جواد مزدآبادی و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما پرداخته و در صفحه تئاتر گفتگوی کوتاهی دارد با کارگردان نمایش "تلخ بازی قمر در عقرب"، بررسی علل گرایش به آثار خارجی در تئاتر در گفتگو با سه کارگردان تئاتر، بازنویسی نمایشنامه "فراموشی" توسط نغمه ثمینی و گپی با سیامک صفری.

آغاز تدوین "باد در علفزار می پیچد" خسرو معصومی، برگزاری نشست پژوهشی در یازدهمین یادروز سعدی شیرازی، صدور و تمدید چند مجوز ساخت فیلم، آغاز ساخت مجموعه جدید ابراهیم حاتمی کیا در سکوت خبری و گپ روز با مهرداد رایانی مخصوص اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "تهاجم دوباره امریکا و هالیوود به فرهنگ و تمدن ایران" اختصاص داده و در صفحه 12 به آن پرداخته است. حرف های سینماگران از سینما آزادی در سالروز آتش سوزی آن در صفحه دوم و پیام وزیر ارشاد برای جایزه بزرگ شهید آوینی و خبرهایی از جشنواره فیلم کودک در همدان در صفحه چهارم آمده است. نقش موقعیت جغرافیایی سینماها در چرخه اقتصادی فیلمسازی و یادداشتی بر کپی از آثار سینمایی در صفحه پنجم برجسته شده است.

در صفحات سینمای جهان امروز گفتگو با میرا نائیر، فیلمساز هندی و نگاهی به جدیدترین فیلم او مورد توجه قرار گرفته و در ادامه پرهزینه ترین فیلم های تاریخ سینما و مطلبی در مورد فیلم "آبشار سرافیم" دیوید فون انکن منعکس شده است. حرف های رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در صفحه فرهنگ و هنر، گزارش نشست مطبوعاتی جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران در صفحه تئاتر، دو نگاه به مجموعه های نوروزی سیما در صفحات تلویزیون و نهایتاً خبر معادل شدن فروش فیلم های سینمایی در اینترنت با فروش موسیقی در صفحه پایانی کار را تمام می کنند.

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر گفتگو با کرت ونه گات فقید را منعکس کرده که مطلبی درباره وی مکمل آن شده و در صفحه دوم به یادآوری سفر پروانه ها از اصفهان به همدان و نگاهی به مستند "صورت های رنگ پریده" محمد جعفری پرداخته است. سخنان وزیر ارشاد در جمع شورای سیاستگذاری پنجمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع)، پایان مرمت نقاشی های مسجد جامع خرمشهر، اهداء پولیتزر به مک کارتی و ستاره ای از بلوار مشاهیر هالیوود برای فورست ویتکر اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

روزنامه "همشهری" در صفحه تئاتر نگاهی دارد به نمایش "تلخ بازی قمر در عقرب" نوشته نغمه ثمینی به کارگردانی بابک مهری و در صفحه سینما مطلبی به بهانه سالگرد آتش سوزی سینما آزادی و گزارش اکران فیلم های روی پرده آمده است. بازنگری قانون فعالیت های غیرمجاز سمعی بصری توسط مجلس، معرفی برندگان پولیتزر و چند خبر کوتاه در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.

"جام جم" در صفحه رسانه به آماده شدن مجموعه "گل بارون زده" عباس رنجبر برای شبکه اول، نمایش نسخه سینمایی مجموعه "شاهزاده سرزمین آلان" حسین مختاری در جشنواره همدان و دیدار رئیس سازمان صدا و سیما با رئیس شورای رادیو و تلویزیون سراسری ارمنستان پرداخته است. بازخوانی پرونده عبور مترو از بنای تاریخی چهارباغ اصفهان در صفحه تجسمی و گفتگو با انسیه شاه حسینی کارگردان "شب بخیر فرمانده"، گپی با نیوشا ضیغمی بازیگر "اخراجی ها" و نقدی بر فیلم "مثل یک قصه" خسرو سینایی در صفحه سینما مورد توجه قرار گرفته است.

در صفحه بخوانید و ببینید خبر ساخت مجموعه "رویای نمناک" اصغر یوسفی نژاد در آذربایجان شرقی، تازه های شبکه نمایش خانگی، کنکاشی در برنامه "مستند 5" و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما آمده است.

روزنامه "آینده نو" در صفحه اول ادب و هنر با برنار مونینو طراح فرانسوی گفتگو کرده که نگاهی به آثار وی از نگاه لویی آراگون مکمل گفتگو شده است. گزارش توقف پروژه ملی ساخت فیلم درباره مفاخر ایرانی در صفحه دوم ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است. بهاءالدین خرمشاهی و حسین یاری چهره های روز را به خود اختصاص داده اند.

"اعتماد ملی" در صفحه اول ادب و هنر برگزیدگان جایزه پولیتزر را معرفی کرده و در ادامه به حضور کارگردانان مطرح و مختلف سینمای ایران در عرصه تولید، بزرگداشت سعدی در روز سعدی و انتخاب محمد رحمانیان به عنوان مجری جشن کارگردانان پرداخته است.

گفتگو با کامکارها، بررسی یک سال فعالیت تئاتر عروسکی، گزارشی درباره ساخت سالن و بازسازی سینماها در گفتگو با سینماگران، نگاهی به نمایش "مش کاظم حلبی" فرهاد نقدعلی، گفتگو با رابرت دنیرو، یک هفته با سینما و گزارش جلسه نقد و بررسی فیلم "باز هم سیب داری؟" در صفحات هنر مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه "اعتماد" در صفحه سینما گزارش پشت صحنه فیلم "همیشه پای یک زن در میان است" کمال تبریزی و مطلبی در حاشیه نمایش "اخراجی ها" را منعکس کرده و در صفحه کتاب نگاهی دارد به کتاب "حافظ به روایت عباس کیارستمی". معرفی برگزیدگان پولیتزر 2007، سخنان معاون هنری وزارت ارشاد، مشارکت رابرت دنیرو در جشنواره فیلم های کوتاه SOS و تقدیر از سه کارگردان و یک پیشکسوت در هفته تئاتر اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه بخش اول گفتگو با حسین فرحبخش را منعکس کرده و در صفحه پایانی هم موفقیت فیلم خارجی "اضطراب" در درگیر کردن مخاطب و خبری در مورد نمایشگاه کتاب تهران مورد توجه قرار گرفته است. "آفرینش" در صفحه دریچه هنر به راه اندازی دفتر تکنولوژی آموزش صنایع دستی در مراکز استان، گزارش دومین نشست خبری دهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران و نشست نمایندگان مجلس با جمعی از فعالان فرهنگی هند پرداخته است.

"جوان" در صفحه تلویزیون گفتگوهایی ترتیب داده با عوامل مجموعه "پرواز در حباب" سیروس مقدم و مروری بر کارنامه بهرام زند دوبلور. اعلام برنامه های روز بزرگداشت سعدی، رونمایی عکس های ولیعهد مظفرالدین شاه و اعلام فراخوان چهارمین جشنواره سراسری شعر بسیج در صفحه پایانی آمده است.

روزنامه "صدای عدالت" در صفحه هنری به شمارش معکوس افتتاح سینما آزادی، برپایی مراسم روز سعدی با تقدیر از مظاهر مصفا و ابهامات پیرامون مجموعه جواد رضویان پرداخته است. "کارگزاران" در صفحه هنر نگاهی دارد به پروژه ساخت سالن فیلارمونیک پاریس و رضا میرکریمی را به عنوان چهره و دوماهنامه ادبی "شوکران" را به عنوان پیشنهاد معرفی کرده است. حرف های نویسندگان از نمایشگاه کتاب تهران در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

روزنامه "همبستگی" در صفحه ادب و هنر معرفی برگزیدگان پولیتزر، نگاهی به مینیاتورهای سوسن قائم مقام، نگاهی به نمایش "تلخ بازی قمر در عقرب" به کارگردانی بابک مهری را منعکس کرده است و بالاخره "ابتکار" در صفحه پایانی به واکنش تئاتری ها به برگزاری رپرتوار، بلاتکلیفی مجموعه "قرارگاه مسکونی" جواد رضویان و حرف های مدیر عامل خانه موسیقی پرداخته است.