خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هفته اول شهریورماه به مناسبت شهادت شهیدان محمد علی رجایی و حجت الاسلام محمد جواد باهنر ( رئیس جمهور و نخست وزیر وقت) به هفته دولت نام‌گذاری شده است و در طی این هفته مردم با عملکرد و دستاوردهای دولت در زمینه‌های مختلف عمرانی، خدمات، آموزش بهداشت و زمینه اجتماعی و اقتصادی آشنا می‌شوند.

در هفته دولت دولتمردان در سطح ملی و هم‌چنین مسئولان اجرایی در استان‌ها تلاش می‌کنند دستاوردهای عمرانی، زیربنایی و پروژه‌های مهم کلان خود را در این هفته افتتاح و مرود بهره‌برداری قرار دهند، پروژه‌هایی که در زمینه‌های مختلف دستاوردهایی برای مردم به دنبال خواهد داشت.

در استان قم هر ساله مسئولان و مدیران اجرایی برای نشان دادن عملکرد و دستاوردهای خود در زمینه‌های اقتصادی، کشاورزی، عمرانی و خدمات و بهداشت در یک برنامه‌ریزی کلان سعی می‌کنند پروژه‌های خود را در این هفته افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار دهند حال ممکن است در سالی عملکرد و یا پروژه‌های قابل قبولی برای افتتاح داشته باشند و یا این که به دلائلی پروژه‌های افتتاحی در مقایسه با سال‌های گذشته با رشد قابل توجهی روبرو شده باشد.

افتتاح ۱۸۱ پروژه کلان هم زمان با هفته دولت در سال ۹۷ در استان قم

مدیران اجرایی قم در هفته دولت امسال ۲۰۰ پروژه در بخش‌های مختلف زیربنایی، اقتصادی، خدماتی و گردشگری و آموزشی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار دادند این در حالی است که در سال گذشته در هفته دولت تنها ۱۸۱ پروژه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و این امر نشان از رشد تعداد طرح‌ها و پروژه‌های مورد بهره‌برداری در سال ۹۸ دارد.

برای بررسی و مقایسه میزان عملکرد و اقدامات صورت گرفته از سوی مسئولان و مدیران اجرایی استان قم در هفته دولت و مقایسه عملکرد آن‌ها در هفته دولت در سال گذشته به سراغ روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم رفته و گزارشی از آمار پروژه‌ها و طرح‌هایی که در هفته دولت در سال گذشته افتتاح و یا مورد بهره‌برداری قرار گرفته دریافت کردیم.

در هفته دولت سال ۹۷ تعداد ۱۸۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۷۷ میلیارد تومان در قم افتتاح شده است

جدای از برنامه ملاقات و حضور بدون واسطه مسئولان استان در بین مردم در جریان بازدیدها و سفرهای بخشی که در دستور کار قرار داشت به نظر می‌رسد مهم‌ترین دیدار استاندار در سفر به بخش جعفرآباد را باید در سال گذشته به آن اشاره کرد در حالی که در هفته دولت امسال استاندار قم برای بررسی مسائل و مشکلات مردم با مناطق مختلف استان قم از جمله خیابان توحید و منطقه نیروگاه که از مناطق محروم شهر می‌باشد هم‌چنین سفر به بخش‌های مختلف سلفچگان و کهک و بخش مرکزی برای بازدید و افتتاح پروژه‌ها را می‌توان بررسی کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در هفته دولت در سال ۹۷ تعداد ۱۸۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۷۷ میلیارد تومان افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است از این طرح‌ها ۸۸ طرح با اعتبار ۲۶۷ میلیارد تومان در بخش عمرانی، ۷۹ طرح با اعتبار ۱۴۷ میلیارد تومان در بخش اقتصادی و هم‌چنین ۱۲ طرح با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان در بخش آموزشی و ۲ طرح با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومان در بخش درمانی در استان قم به بهره‌برداری رسیده که ۳ طرح نیز در این هفته کلنگ زنی شده که برای آن ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

طبق گزارش استانداری قم در سال ۹۷ هم زمان با هفته دولت، از پروژه‌های بخش نوسازی مدارس، تجهیز آب و فاضلاب شهری و روستایی و هم‌چنین تکمیل فعالیت‌های عمرانی شهرهای جعفریه، سلفچگان و کهک و توسعه برق رسانی به همراه افتتاح طرح‌های گردشگری و راه‌اندازی کارخانه و ایجاد فضاهای دانشگاهی و علاوه بر آن نهال کاری و مقابله با گرد و خاک به همراه طرح‌های کشاورزی و زیرساخت‌های شهری مورد نیاز مردم قم که با محوریت اقتصادی و ایجاد اشتغال فراگیر در استان قم است دیده می‌شود.

اقدامات صورت گرفته در هفته دولت سال ۹۸

در هفته دولتی که در سال ۹۸ پشت سر گذاشتیم مسئولان اجرایی استان قم ۲۰۰ پروژه در بخش‌های مختلف زیربنایی، اقتصادی و عمرانی و خدماتی هم‌چنین گردشگری و آموزشی به همراه پروژه‌های فرهنگی با محوریت توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان مورد بهره‌برداری قرار داند که با اعتباری بالغ بر ۴۷۰ میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

در مراسم و آیین جداگانه‌ای با حضور استاندار ۹ پروژه آموزشی و نوسازی، ۱۵ پروژه آب و فاضلاب و ۲ طرح ریلی و ۲۷ طرح کشاورزی به همراه ۷۵ طرح و پروژه شهری در این پروژه‌ها افتتاح گردیده است.