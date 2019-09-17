فوریت های پزشکی خرمشهر ۶۰۰ماموریت ماهیانه انجام می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، عماد شرفی صبح امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز فوریت های پزشکی خرمشهر با سه پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری و ۶ مرکز جاده ای و ۵۵ نیرو تکنسین به صورت میانگین ۶۰۰ ماموریت در طول ماه انجام می دهد.

وی در ادامه از تحویل یک دستگاه آمبولانس به این مرکز در سالروز تاسیس اورژانس ۱۱۵ خبر داد و افزود: امروز و به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تاسیس اورژانس ۱۱۵ در کشور، یک دستگاه آمبولانس به فوریت های پزشکی خرمشهر تحویل شد.

مدیر شبکه بهداشت خرمشهر ادامه داد: این آمبولانس با هزینه معادل ۹۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات وزارت بهداشت تهیه و تحویل خرمشهر شد.

شرفی در ادامه بر آمادگی فوریت های پزشکی خرمشهر برای موسم اربعین تاکید کرد و گفت: با توجه به نزدیک شدن به اربعین تیم فوریت های پزشکی خرمشهر آماده خدمات رسانی به زائران حسینی است و از ۱۵ مهر ماه به صورت ویژه در مرز شلمچه مستقر خواهد شد.

وی در پایان بر اهمیت نقش تکنسین های فوریت پزشکی تاکید کرد: امداد رسانی به بیماران و مصدومان در کوتاه ترین زمان ماموریتی است که با وجود حساسیت های بسیار، نقشی بسیار موثر در کاهش مرگ و میرها و ارتقاء سطح سلامت جامعه دارد و می طلبد نگاه ویژه ای به این قشر زحمت کش شود.