به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران درآلمان ، تا چند سال پیش، حضور مربیان و کودکان مسلمان در مهدکودک‌های مسیحی آلمان غیرممکن به نظر می‌رسید. اما از سال ۲۰۱۵، قانون کلیساها درباره استخدام مسلمانان در مهدکودک‌های مسیحی تغییر کرده است و این مهدکودک‌ها موظفند که کودکان از ملیت‌ها و ادیان مختلف را بپذیرند. امسال کودکانی از ۷۰ کشور جهان، در ۶۴ مهدکودک ایالت بایرن ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۱۰ درصد کل کودکان در این مهدکودک‌ها را مسلمانان تشکیل می‌دهند. در عین‌حال، هیچ یک از مسلمانان متقاضی کار در مهدکودک‌ها نیز به دلایل مذهبی کنار گذاشته نشده‌اند.

سکینه دوگودوراک، اولین آموزگار مسلمانی است که با حجاب اسلامی در مهدکودکی در مونیخ مشغول به کار شده است. او در روزهای ابتدای کارش نگران بود که پوشیدن روسری برایش مشکلاتی را ایجاد کند. با این حال، او تاکنون در محل کار جدیدش با واکنش منفی روبرو نشده است. این در حالی است که این زن مسلمان پیش از استخدام در مهدکودک مسیحی، بارها برای کار اقدام کرده بود، اما به دلیل داشتن حجاب اسلامی، هیچ‌گاه درخواست او مورد قبول واقع نشده بود. گابریل اشتارک آنگرمایر، عضو هیات مدیره این مهدکودک در این باره گفت: دیگر وابستگی‌های مذهبی مشکلی برای استخدام در مهدکودک‌ها ایجاد نمی‌کند.

آمارها نشان می‌دهند که در حال‌حاضر درحدود ۲۰ درصد مربیان در مهدکودک‌های مونیخ، از پیروان کلیساهای پروتستان و کاتولیک نیستند. این در حالی است که تعداد مربیان مسلمان در مهدکودک‌های مسیحی نیز بسیار کم است. با این وجود آنگرمایر معتقد است که همکاری با مربیان غیرمسیحی برای مهدکودک‌ها تجربه مثبتی است. او در این باره گفت: اغلب مربیان غیرمسیحی می‌توانند به خوبی مفاهیم را به کودکان منتقل ‌کنند.

افزایش مهاجران و تغییرات جامعه آلمان، باعث شده تا نگاه مسئولان کلیساها به استخدام مربیان مسلمان تغییر کند. علاوه بر این، تعداد کودکان مهاجر در مهدکودک‌های مسیحی در این سال‌ها افزایش یافته است. اینا هوربک، مدیر یکی از مهدکودک‌های مسیحی در مونیخ در این باره گفت: ۵۰ درصد کودکان در مهدکودکی در منطقه هسن‌برگ مونیخ مسلمان هستند. ما از ابتدا برای والدین مشخص می‌کنیم که مهدکودک ما بر اساس آداب کاتولیک اداره می‌شود، اما در عین‌حال هیچ‌کدام از ما با پذیرش مسلمانان مشکلی نداریم. همچنین در سال‌های اخیر، متقاضیان کار در مهدکودک‌ها به دلیل وابستگی‌های مذهبی کنار گذاشته نمی‌شوند.

در مهدکودک‌های مسیحی، آداب مسیحیان اجرا و جشن‌های مسیحی برگزار می‌شود. به همین دلیل، مربیان مسلمان پس از استخدام در این مهدکودک‌ها، موظفند تا با برخی از آداب مسیحیان آشنا شوند. آنها از این طریق برای کار با کودکان آماده می‌شوند.