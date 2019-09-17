ساخت و ساز در اطراف گسل های تهران ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکرچی زاده امروز در نشست خبری سالروز زلزله طبس گفت: ۲۵ شهریور سالگرد زلزله طبس است که نزدیک به ۱۸ هزار نفر در کشور جان خود را از دست دادند. در ایران هر ۱۰ سال یک بار زلزله ای با بزرگای ۷ ریشتر رخ می دهد که همگی آنها خوشبختانه در شهرهای کوچک و زیر ۱۰۰ هزار نفر رخ داده است. اگر زلزله سال ۹۶ سرپل ذهاب که ۶۰۰ کشته داشت در شهرهای بزرگ و یا کلان شهرها رخ می داد، خسارات آن صدها یا هزاران برابر زلزله استان کرمانشاه بود.

وی با بیان اینکه تأسیسات مهمی مانند بیمارستان ها در زلزله ها از اهمیت بالایی برخوردارند، گفت: متأسفانه زلزله استان کرمانشاه نشان داد که بیمارستان های ما اعم از نوساز و قدیمی ساز، تاب آوری مناسبی در برابر زلزله ندارند. در کشور ما به موضوع تاب آوری بیمارستان ها پرداخته نشده است در حالی که در ژاپن در سال ۲۰۱۹ اعلام شد ۹۵ درصد بیمارستان های این کشور مقاوم هستند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: در فرصتی که در برجام پیش آمد توانستیم ۵۰۰ دستگاه شتاب نگار زلزله را از بهترین تولید کنندگان خارجی خریداری کنیم. تاکنون ۱۰۰ دستگاه شتاب نگار در نقاط مختلف کشور نصب شده است که وضعیت کشور را از نظر تکنونیک خاک، رصد می کند. در قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به خرید هزار دستگاه شتاب نگار دیگر شده است. این در حالی است که ژاپن با وسعتی به مراتب وسعت ایران، ۱۰ برابر کشور ما دستگاه شتاب نگار دارد.

شکرچی زاده درباره پیوست ششم آئین نامه مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله (آئین نامه ۲۸۰۰)، ادامه داد: در این پیوست امکان مقاوم سازی نماها و دیوارها و دیگر بخش های غیر سازه ای ساختمان نیز لحاظ شده است. در حالی که تا پیش از این آئین نامه ۲۸۰۰ صرفا به مقاوم سازی بخش های سازه ای ساختمان به خصوص اسکلت می پرداخت و خوشبختانه بررسی های ما نشان می دهد ۸۰ درصد اسکلت ساختمان های ساخته شده در سالهای اخیر، این آئین نامه را رعایت می کنند که نمونه آن کاهش شدید تلفات در زلزله سرپل ذهاب به دلیل رعایت این آئین نامه بود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: در بخش های غیر سازه ای، آئین نامه ای نداشتیم و دیدیم در زلزله استان کرمانشاه، ساختمان ها عمدتاً از بخش های غیر سازه ای مانند نما و دیواره ها، دچار آسیب شده اند.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی پیوست ششم آئین نامه ۲۸۰۰ امروز به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و سازمان های استانی نظام مهندسی ساختمان ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه برخی سازنده ها معتقدند رعایت این آئین نامه هزینه ساخت و ساز را افزایش می دهد، اظهار داشت: براساس برآوردهای ما رعایت پیوست ششم آئین نامه ۲۸۰۰ تنها دو درصد هزینه ساخت و ساز را افزایش خواهد داد اما جلوی خسارات زیادی را در صورت وقوع زلزله خواهد گرفت. به عنوان مثال در زلزله خردادماه کالیفرنیا با بزرگای بالای ۷ ریشتر تنها یک نفر کشته و ۲۵ نفر کشته شدند.

شکرچی زاده درباره حریم گسل های زلزله در کلان شهرها تصریح کرد: حریم گسل های ۵ کلان شهر از جمله تهران تعیین و در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید. حریم های مذکور به شهرداری تهران ابلاغ شده و ساخت و ساز در ۸۱ کیلومتر مربع از شهر تهران برای ساختمان های با اهمیت بالا مانند بیمارستان ها ممنوع است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص فرونشست، خاطرنشان کرد: یک سوم دشت های ایران در معرض فرونشست با سرعت بالا قرار دارند که دلیل آن بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی است. این فرونشست ها در جاهایی از کشور که ضخامت سنگ بستر یکسان نیست نمود بیشتری داشته و کل منطقه تحت فرونشست دچار شکستگی و ترک برداری زمین می شود. در تهران نیز نقاطی از پایتخت مانند فرودگاه امام خمینی با فرونشست مواجه هستند که به شهرداری تهران تذکرهای لازم داده شده است.