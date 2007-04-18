حمایت مشروط جریان ملی آزاد لبنان از تشکیل دادگاه بین المللی درباره ترور حریری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اینترنتی محیط، "میشل عون" روزگذشته درگفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد: جریان ملی آزاد لبنان از تشکیل دادگاه بین المللی درصورتی که همه لبنانی ها درباره این موضوع به اجماع برسند، حمایت می کند.

رهبرجریان ملی آزاد لبنان درادامه اظهارات خود برضرورت این مسئله که همه لبنانی ها باید یکپارچگی و وحدت را درکشورشان حفظ کنند، تاکید کرد.

وی درباره افزایش اختلافاتی که لبنان را تهدید می کند، هشدار داد و بر ضرورت حل بحران دولت پیش از حل و فصل مسئله دادگاه بین المللی تاکید کرد.

این درحالی است که "نیکولا میشل" مشاور حقوقی "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد روزگذشته وارد بیروت شد.

این فرستاده دبیرکل سازمان ملل متحد به لبنان درنظر دارد طی دیدارچند روزه خود از این کشوربا مسئولان و رهبران احزاب سیاسی لبنان درباره دادگاه بین المللی مذاکره کند.