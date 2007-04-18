  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۱۸

میشل عون اعلام کرد:

حمایت مشروط جریان ملی آزاد لبنان از تشکیل دادگاه بین المللی درباره ترور حریری

حمایت مشروط جریان ملی آزاد لبنان از تشکیل دادگاه بین المللی درباره ترور حریری

رهبر جریان ملی آزاد لبنان از احزاب مهم سیاسی این کشور، حمایت خود را از تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی ترور نخست وزیر اسبق لبنان به شرط موافقت همه لبنانی ها با آن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اینترنتی محیط، "میشل عون" روزگذشته درگفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه اعلام کرد: جریان ملی آزاد لبنان از تشکیل دادگاه بین المللی درصورتی که همه لبنانی ها درباره این موضوع به اجماع برسند، حمایت می کند.

رهبرجریان ملی آزاد لبنان درادامه اظهارات خود برضرورت این مسئله که همه لبنانی ها باید یکپارچگی و وحدت را درکشورشان حفظ کنند، تاکید کرد.

وی درباره افزایش اختلافاتی که لبنان را تهدید می کند، هشدار داد و بر ضرورت حل بحران دولت پیش از حل و فصل مسئله دادگاه بین المللی تاکید کرد.

این درحالی است که "نیکولا میشل" مشاور حقوقی "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد روزگذشته وارد بیروت شد.

این فرستاده دبیرکل سازمان ملل متحد به لبنان درنظر دارد طی دیدارچند روزه خود از این کشوربا مسئولان و رهبران احزاب سیاسی لبنان درباره دادگاه بین المللی مذاکره کند.

کد مطلب 472105

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها