به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان، تیم دوچرخه سواری پیشگامان پس از سه مرحله رقابت لیگ برتر پیست کشور موفق شد در مجموع تیمی در جایگاه سوم بایستد و جام برنز این رقابت‌ها را از آن خود کند.

در آخرین روز از آخرین مرحله این مسابقات، حمید بیک خورمیزی رکابزن تیم دوچرخه سواری پیشگامان مدال نقره رشته مدیسون را به گردن آویخت و عنوان نایب قهرمانی این رشته را از آن خود کرد.

وی توانست با کسب یک مدال طلا، چهار نقره و یک برنز عنوان ستاره این مسابقات را از آن خود کند.