اظهار نگرانی فلسطینیان از بازداشت نگهبانان مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شیخ محمد حسین خطیب مسجدالاقصی از کشورهای عربی و اسلامی خواست تا در قبال این مسئله فعالیتهای ویژه ای برای حفظ قدس و مسجدالاقصی داشته باشند.

شورای عالی اسلامی و شورای اوقاف اسلامی فلسطین طی بیانیه ای اقدامات و فعالیتهای نیروهای اشغالگر اسرائیل علیه نگهبانان مسجدالاقصی را به شدت محکوم کردند.

این شوراها طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن تعرضات اخیر اسرائیل به نگهبانان مسجدالاقصی اعلام کردند: رژیم اشغالگر اسرائیل بدون در نظر گرفتن حقوق بشر به شیوه های غیر انسانی متوسل می شود، به گونه ای که مانع از ورود نگهبانان مسجدالاقصی به آن شده و آنها را با دلایل و استدلالهای واهی به دادگاه فرستاد. این تدابیر و اقدامات، مستبدانه و قهر آمیز است و خطرات جدی به دنبال دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است که ما منتظر تعرضات بیشتری از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل هستیم. آنها حفاریهایی در مسجدالاقصی انجام دادند، نگهبانان مسجدالاقصی را از اداره مسجد بازداشتند و اقدامات دیگری از جمله اینکه پلیس به یهودیان افراطی اجازه می دهد تا نمازهای خود را در حیاط و اطراف مسجدالاقصی ادا کنند و نگهبانان این مسجد را وادار می کند تا از آنها 30 متر دور بایستند را شاهد هستیم بی آنکه مانع ادامه تحرکات آنها شویم .

از سوی دیگر اداره اوقاف اسلامی قدس که مسئولیت اداره مسجدالاقصی را داشته و مسئولیت ترمیم، نگهداری مسجدالاقصی و مراقبت دیوارها و اطراف آن را دارد، تأکید کرد: نگهبانان مسجدالاقصی با مسئولان این اداره مرتبط و زیر نظر آنها هستند، این گروه آموزشهایی از سوی این اداره دیده اند و سپس کار نگهبانی این مسجد را آغاز کرده اند.

از مهمترین کارها و وظایف این نگهبانان محافظت از حرمت مسجدالاقصی و عدم تعرض به آن است و از دیگر وظایف آنها ممانعت از ورود یهودیان افراطی به داخل مسجدالاقصی برای ادای آداب و رسوم دینی است. این نگهبانان از نظر شرعی، قانونی و اداری باید وظایف و کارهای خود را به درستی انجام دهند و از انجام آن کوتاهی نکنند.

در ادامه این بیانیه با تأکید بر اینکه مسجدالاقصی متعلق به همه مسلمانان است، از شهروندان مسجدالاقصی خواسته شده صبحهای زود به صورت مستمر به مسجدالاقصی آمده و از هجوم صبحگاهی یهودیان افراطی جلوگیری کنند .