فرصتی دوباره برای الشعب / صدرنشینان به دیدار هم می روند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت در صدر جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به اوج خود رسیده است و تیم های الوحده و الوصل رقابتی نزدیک برای تصاحب عنوان قهرمانی دارند. الوصل پس از توقف برابر الشباب صدرجدول را به الوحده تقدیم کرد تا نمانیده اول فوتبال امارات در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا همچون فصل گذشته برجایگاه نخست تکیه زدند.

فردا الوصل این فرصت را دارد که در جدال رودررو صدرجدول را از الوحده بازپس گیرد و نزدیک ترین رقیب خود را از پیش رو بردارد.

در روزی که صدرنشینان پنجه درپنجه هم می نهند، الشعب با علی سامره و جواد کاظمیان میزبان الفجیره قعرنشین خواهد بود. نهایت آرزوی قرمزپوشان دبی این است که صدرنشینان به تقسیم امتیازات بسنده کنند تا آنها با غلبه بر الفجیره فاصله امتیازات خود با صدرجدول را کمتر کنند.

در دیگری بازی فردا العین به دیدارالنصر می رود. دو تیم با امتیازی برابر(20 امتیاز) رده های هفتم و هشتم را در اختیار دارند و تیم برتر می تواند از دیگری جدا شده و به رده های بالای جدول صعود کند. همین مسئله حساسیت بازی را دوچندان می کند و به جدال النصر- العین جذابیت می بخشد.

روز جمعه رقابت های هفته هفدهم با برگزاری 3 دیدار دیگر به اتمام می رسد و طی آنها الامارات به دیدار دبی می رود. بی شک الامارات دل به درخشش رضا عنایتی و رسول خطیبی بسته است تا با گلزنی آنها از سد تیم دبی گذشته و امیدوار به بقا در لیگ دسته اول باشگاه های امارات بماند.

در این روز همچنین الشباب میزبان الشارجه است و الجزیره نیز از الاهلی پذیرایی خواهد کرد. جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات:

1 - الوحده 33 امتیاز

2 - الوصل 31 امتیاز

3 - الجزیره 29 امتیاز

4 - الشعب 28 امتیاز

5 - الشارجه 23 امتیاز