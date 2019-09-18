پاییز طلایی وعده های بهاری/ اجاق خانه ها گرم شد

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها - علیرضا نوری کجوریان: دو فصل از سیل ویرانگر بهاری در مازندران گذشت، برخی‌ها پاییز قبل صاحب‌خانه بودند و اکنون اجاره‌نشین اما مسئولان می‌گویند اوضاع مناطق سیل‌زده عادی است.

در شهر زیرآب سوادکوه دیگر خبر از آپارتمان چندطبقه حاشیه رودخانه نیست، سیل بهاری آن را به زیر آب برد و ساکنانش در حال تهیه زمین و یا ساخت مسکن در گوشه‌ای دیگر از شهر هستند.

سیمرغ که بهار پرآشوبی را پشت سر گذاشته، در آستانه فصل پاییز و زمستان، اوضاع آن بد نیست و کودکانش مهیای مدرسه می‌شوند و تعمیرات تمامی واحدهای آسیب‌دیده به پایان رسید و عملیات ساخت خانه‌های تخریبی نیز در دست اقدام است.

سیل در کمتر از ۲۰ روز از ۲۷ اسفندماه تا ۱۲ فروردین هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش‌های مختلف در مازندران آسیب زد و خانه‌های بسیاری را آوار و برخی کسب‌وکارها را تعطیل کرد.

چهار روز مانده به پاییز، پیگیر وعده‌های بهاری مسئولان شدیم و محمدخانی نوذری مدیرکل بنیاد مسکن مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه کار تعمیر واحدهای آسیب‌دیده به پایان رسیده است گفت: ساکنان شش هزار واحد آسیب‌دیده با تعمیر خانه‌هایشان به مسکن خود بازگشتند و پرونده تعمیرات بسته شد.

ساکنان شش هزار واحد آسیب‌دیده با تعمیر خانه‌هایشان به مسکن خود بازگشتند و پرونده تعمیرات بسته شد

وی افزود: حدود ۳۵۷ واحد مسکونی نیازمند ساخت بود که از این حدود ۱۰ واحد مربوط به واحدهای مناطق رانشی بوده است که برای ساخت آن پیگیر زمینی بودیم که تهیه و ساخت آن شروع‌شده است.

خانی نوذری گفت: پرونده ساخت و نوسازی واحدهای تخریبی نیز بین سه تا چهار ماه آینده تکمیل می‌شود و فقط چند مورد ساخت آنان تاپایان سال پایان می‌رسد.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با اشاره به اینکه اجاره مسکن به برخی افراد که اجاره‌نشین شدند پرداخت‌شده است افزود: اجاره مسکن به افرادی پرداخت شد که در جای دیگر منزل نداشتند و تا پایان تعمیر وساخت واحدها به آنان اجاره پرداخت‌شده است.

وی اعتبارات بخش مسکن را حدود ۱۸۰ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: همچنین ۳۵ میلیارد تومان اعتبارات بلاعوض پرداخت شد و هشت هزار واحد برای دریافت تسهیلات معرفی به بانک شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن مازندران با عنوان اینکه مشکل حاد نظیر استان‌های خوزستان و لرستان نداشتیم گفت: در هر روستایی حدود ۱۰ واحد دچار مشکل شد که اکنون شرایط عادی است.

خانی درباره تخریب کامل واحدهای حاشیه رودخانه زیرآب تصریح کرد: ساکنان به‌جای دیگر منتقل شدند و پیگیر ساخت واحدهای آنان هستیم و برخی از آنان در واحدهای مسکن مهر ساکن می‌شوند.

همچنین علی‌اصغر احمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط مناطق سیل‌زده بابیان اینکه روند بازسازی خوب و عادی است تصریح کرد: در آستانه فصل بازگشایی مدارس مشکلی برای خانوارها و دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده وجود ندارد.

بازسازی با شدت و حدت درحال انجام است

وی با عنوان اینکه روند بازسازی با شدت و حدت در دست اجرا است گفت: درزمینهٔ بازسازی مسکن و ساماندهی رودخانه کارها در دست انجام است و برای بخش کشاورزی نیز خسارت‌ها در حال پرداخت است.

احمدی درباره جبران خسارت زیرساخت‌ها بابیان اینکه توزیع اعتبارات برای بازسازی در حال انجام و ابلاغ است، اعتبارات حوادثی حوزه زیرساخت‌ها را ۱۵۸ میلیارد تومان برای بخش‌های راه، آب، برق، آب منطقه‌ای، هواشناسی و شهرداری‌ها عنوان کرد که ۳۰ میلیارد تومان نیز به بنیاد مسکن برای حوزه روستایی داده‌شده است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران یادآور شد: خوشبختانه مشکلی وجود ندارد و روند بازسازی عادی است.

حسین نگهدار معاون جهاد کشاورزی مازندران نیز بابیان اینکه تاکنون ۲۰ هزار نفر مبلغی حدود ۳۶ میلیارد تومان بلاعوض دریافت کردند گفت: ۱۴ هزار نفر نیز برای دریافت تسهیلات بخش کشاورزی به بانک‌ها معرفی شدند.

خوشبختانه امسال تمام شالیزارها کشت شد و افزایش تولید در واحد سطح را مواجه بودیم

وی بابیان اینکه خوشبختانه امسال با فراوانی آب مواجه بودیم گفت: در دو سال گذشته به دلیل خشک‌سالی در میان درود، بهشهر و نکا برخی مزارع کشت نشد ولی خوشبختانه امسال تمام شالیزارها کشت شد و افزایش تولید در واحد سطح را مواجه بودیم.

وی شرایط آب و هوایی را زمینه‌ساز رشد تولید برشمرد و گفت: حتی یک هکتار وجود ندارد که به دلیل نداشتن آب زیر کشت نرفته باشد.

زنگ سال تحصیلی چند روز دیگر نواخته می‌شود و اسفندیار نظری معاون آموزش‌وپرورش مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ساماندهی لازم در مناطق مختلف استان ازجمله مناطق سیل‌زده صورت گرفته و تمامی واحدهای آموزشی میزبان دانش‌آموزان خواهد بود و مشکلی وجود ندارد.

بیش از ۵۰۰ هزار دانش‌آموز مازندرانی در چهار هزار و ۴۰۰ مدرسه مهر تحصیلی را آغاز می‌کنند و دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده همپای دیگر همکلاسی‌ها بر سر کلاس درس حاضر می‌شوند.