بررسی پرونده ثبت جهانی اورامانات توسط مشاور یونسکو

امید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طالبیان معاون وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه یکی از مشاوران حرفه ای یونسکو از امروز تا روز جمعه در استان مستقر هستند.

وی با بیان اینکه این سومین سفر طالبیان طی ماه گذشته به استان کرمانشاه بوده، گفت: موضوع این سفر بررسی منطقه جهانی اورامانات برای ثبت جهانی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه بیان داشت: مشاور یونسکو طی این سفر ۳ روزه از منطقه اورامانات بازدید میدانی به عمل خواهد آورد و ایرادات و رهنمودهای لازم را برای اصلاح به ما اعلام می کنند.

این مسئول در خصوص آخرین وضعیت پرونده ثبت جهانی اورامانات تصریح کرد: ما پرونده را در استان به صورت اولیه تکمیل کرده ایم و به تهران برای بررسی ارسال شده است.

وی ادامه داد: به این منظور دو هفته است که مدیر پایگاه اورامانات در تهران مستقر است و پرونده مذکور با کمک کارشناسان تهران در مرحله چکش کاری است.

قادری خاطرنشان کرد: مشاور یونسکو نیز که سالها از مقامات ارشد یونسکو و کارشناسان حرفه ای در این زمینه است، در استان حضور دارد تا این منطقه را بررسی کنند و ایرادات برای اصلاح و تکمیل پرونده به ما گوشزد خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد، این موضوع و ایرادات را که به ما اعلام کنند را هر چه سریعتر رفع کنیم و به نتایج مثبت در این زمینه برسیم.

قادری در خصوص اینکه در چه تاریخی شاهد ثبت جهانی اورامانات خواهیم بود، گفت: اگر همه موارد به خوبی و طبق برنامه پیش رود، پرونده ثبت جهانی اورامانات تا بهمن ماه امسال از سوی جمهوری اسلامی ایران برای ثبت جهانی ارسال خواهد شد.