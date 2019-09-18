به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه تقوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد استان سمنان ضمن بیان اینکه خسارات سیل و حوادث به ۶۷۰ خانوار مددجوی کمیته امداد استان از ابتدای سال ۹۸ تا کنون صورت گرفته است، ابراز داشت: در ماه های اول سال ۹۸ در سطح استان شاهد بروز حوادثی چون رانش و سیل بودیم که خسارات متعددی را به خانوار تحت پوشش کمیته امداد در مهدی‌شهر، شاهرود، میامی و ... تحمیل کرد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه توانسته‌ایم خسارات خوبی را برای بهسازی منازل مسکونی مددجویان کمیته امداد پرداخت کنیم، ابراز کرد: با اهتمام مسئولان سه مرحله بازدید از مناطق سیل‌زده استان سمنان با حضور کارشناسان کمیته امداد و بیمه انجام شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه همه خانه‌های آسیب دیده خسارت خود را دریافت کرده‌اند، تاکید داشت: به خانه های شهری ۳۵ و روستایی ۲۵ میلیون تومان خسارت تحت عنوان برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه واحدهای مسکونی پرداخت شده است.

تقوی افزود: بیشترین خسارت واردشده حوادث طبیعی مانند سیل و رانش در سطح استان سمنان با ۳۹۱ مورد متعلق به میامی است و پس از آن بسطام با ۹۵ و شهمیرزاد با ۵۳ بیشترین فراوانی خسارت را در استان داشته‌اند.