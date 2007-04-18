به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، مدیر دارندگان کارتهای شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با اعلام این خبر گفت : بانک پارسیان به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای زائرین ، خدمتی نوین تحت عنوان زائر کارت پارسیان را از طریق شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به اجرا می گذارد.

بر این اساس، زائرین حج عمره می توانند با دریافت زائر کارت بدون حمل وجه نقد از امکان خرید از مراکز فروش کالا و خدمات و همچنین برداشت نقدی از دستگاههای خودپرداز عربستان سعودی استفاده نمایند.

امیر احمدی افزود : حداقل موجودی برای صدور کارت 2600000 ریال (معادل 1040 ریال سعودی) می باشد و موجودی هر کارت برای صاحب کارت و همراهان وی (در یک حساب) نمی تواند از 30000 ریال سعودی (معادل 75000000 ریال) بیشتر باشد.

به گفته وی، هزینه صدور کارت 30000 ریال می باشد که در ایران دریافت می شود در ضمن هزینه ارایه خدمات کارت در عربستان سعودی 40 ریال سعودی می باشد که از موجودی کارت کسر می گردد.

احمدی در خصوص چگونگی مراحل درخواست و مدارک مورد نیاز برای صدور کارت گفت : زائرین حداقل 20 روز قبل از سفر می توانند به یکی از شعب بانک پارسیان مراجعه نموده و نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه زائر کارت اقدام نمایند ، ضمنا تصویر فیش ثبت نام عمره مفرده، تصویر شناسنامه و تصویر صفحه اول گذرنامه زائر نیز می بایست به شعبه تحویل گردد. کارت و رمز به همراه راهنمای استفاده از آن توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به نشانی متقاضی ارسال خواهد شد.

وی افزود : زائر کارت پارسیان فقط در کشور عربستان قابل استفاده می باشد. وی همچنین در خصوص مسائل امنیتی فقدان کارت و رمز قبل و بعد از عزیمت گفت : در صورتیکه کارت یا رمز آن قبل از تاریخ عزیمت زائر مفقود شود، از طریق شعب بانک و اعلام فقدان توسط زائر قابل پیگیری است. بعد از عزیمت زائر در صورت فقدان کارت یا رمز، دفتر نمایندگی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در عربستان در این ارتباط اقدام لازم را انجام خواهد داد.