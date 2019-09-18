به گزارش خبرنگار مهر، شیخ دیاباته مهاجم تیم فوتبال استقلال که در دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان دقایق کمی در زمین حضور داشت و بسیار تاثیر گذار بود، با آسیب دیدگی از ناحیه دنده دست و پنجه نرم می‌کند و به همین علت حضور او در دربی مشخص نیست.

معایناتی که از این بازیکن به عمل آمد مشخص کرد از ناحیه دنده دچار شکستگی نیست اما ضایعاتی به وی وارد شده که ممکن است بر اثر آن دیدار روز یکشنبه تیمش را از دست بدهد.

در این خصوص خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد این بازیکن تاثیر گذار بعد از طی دوران درمان اولیه، روز جمعه مورد تست قرار می‌گیرد تا در صورت رفع کامل مصدومیت، برای حضور در دربی در اختیار کادر فنی قرار بگیرد.

دیاباته مقابل نفت مسجد سلیمان در ترکیب اولیه تیمش قرار گرفت و یک شوت منجر به گل داشت. وی در آن بازی از ناحیه دنده آسیب دید و در دقیقه ۳۷ زمین بازی را ترک کرد.