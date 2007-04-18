  1. دانش و فناوری
ساخت نانو تجهیزات ترکیبی برای افزایش کیفیت تصویربرداری پزشکی

محققان در انستیتو سرطان روزول پارک آمریکا در حال کار بر روی طراحی و ساخت نسل جدیدی از نانوتجهیزات برای ارتقای کیفیت تصویربرداری و درمان سرطان و سایر بیماری ها هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه یا همکاری محققان مرکز نانوبیوتکنولوژی و با تمرکز بر ساخت نانو تجهیزات ترکیبی به عنوان کلاس جدیدی از مواد نانویی هیبریدی در حال انجام است.

این مواد در حقیقت نانوتجهیزات ترکیبی هستند که بر پایه استفاده از دانش پلیمر ساخته می شوند.

بر اساس گزارش انستیتو فناوری و علوم نانویی، این پروژه تحقیقی با حمایت وزارت انرژی، انستیتو ملی سلامت و وزارت دفاع آمریکا انجام می شود.

محقق اصلی این پروژه گفت: نگرش جدیدی که در این تحقیق داشته ایم، به محققان اجازه می دهد تا عوامل درمانی یا تصویربرداری را درون این تجهیزات نانویی قرار داده تا به کیفیت بهتری در تصویربرداری پزشکی دست یابند.

