۱۰ هزار مترمربع از اراضی ملی دهلران آزادسازی شد

نصر الله پارسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفظ اراضی ملی با سهراب زاده رئیس دادگاه عمومی بخش موسیان ، ۳۰ مورد بنا و ساخت سازهای بدون مجوز از جمله دیوارکشی، محوطه سازی در سطح ۱۰ هزار متر مربع در بخش دشت عباس تخریب شدند.

وی بیان داشت : پس از دریافت حکم قضائی با حضور نماینده رئیس دادگاه عمومی بخش موسیان ، همکاری عوامل انتظامی، نیروهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این بنای احداثی تخریب شد.

پارسه اظهار داشت: افراد از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی خودداری کنند چرا که یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان دهلران برابر قانون با تشکیل پرونده متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد

وی افزود : حفاظت بهینه از عرصه های ملی و برخورد قاطعانه با متخلفین مربوطه، جزء اولویت های نخست این اداره است و با متصرفین غیرقانونی اراضی ملی و متخلفین دراین حوزه به شدت برخورد خواهد شد.

پارسه عنوان کرد: حفاظت و احیاء عرصه های ملی شهرستان مستلزم مشارکت همه جانبه و آگاهانه اقشار مختلف مردم و دوستداران و همیاران طبیعت و همکاری دستگاه های مربوطه در شهرستان می باشد و از مردم انتظار می رود که به محض مشاهده تخریب و تصرف اراضی ملی مراتب را از طریق تلفن رایگان امداد جنگل(۱۵۰۴) و یا خط تلفن ۳۳۷۲۴۵۵۹ اطلاع دهند.