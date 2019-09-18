کشورگران اداره می شود/افزایش بهره وری سبب کاهش هزینه های جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعدازظهر چهارشنبه در بیستمین جشنواره شهید رجایی استان گلستان اظهارکرد: افزایش کارایی و بهره وری باعث جبران هزینه های جاری و ارائه خدمات مطلوب است.

وی افزود: با توجه به مشکلات کشور باید با بهره وری کار، کمبودها را جبران کنیم و باید کاغذ به معنای واقعی حذف و دولت الکترونیکی شود.

حق شناس گفت: امتیازاتی که دستگاه های اجرایی استان در ارزیابی جشنواره شهید رجایی گرفتند بالاتر از میانگین کشور بوده ولی رضایت بخش نیست و انتظار ما بالاتر است.

وی با بیان این که انتخاب نشدن سایر دستگاه ها به معنای نقص آن دستگاه و اداره نیست، ادامه داد: به ازای هر هشت خانوار ایرانی یک کارمند وجود دارد که کارهای آن ها را انجام می دهد.

استاندار گلستان تصریح کرد: کشور گران اداره می شود و بهره وری ما پایین است زیرا اگر غیر از این بود باید به رشد هشت درصدی طبق برنامه می رسیدیم درحالی که کمتر از یک درصد رشد داریم.

