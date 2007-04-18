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۲۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۳:۰۴

بکن باوئر:

کلینزمن باید مربیگری چلسی را بقاپد

کلینزمن باید مربیگری چلسی را بقاپد

فرانتس بکن باوئر به یورگن کلینزمن توصیه کرده پیشنهاد سرمربیگری چلسی را جدی بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در حال حاضر گزارش هایی به گوش می رسد مبنی بر اینکه آبراموویچ در نظر دارد هدایت تیم چلسی را به مربی 42 ساله آلمانی بسپارد.

بکن باوئر در گفتگو با سان اظهار داشت: چلسی و یورگن مناسب هم هستند به شرط آنکه او از آمریکا دل بکند و برای مربیگری به انگلستان بیاید. به نظر من یورگن باید مربیگری چلسی را بقاپد. با اینکه او 42 ساله است اما می تواند در سطح بالایی مربیگری کند.

وی در پایان گفت: یورگن برای مربیگری چلسی به اندازه کافی انرژی دارد. او به دلیل حضور در تاتنهام از احترام بالایی در کشور انگلستان برخوردار است.

کد مطلب 472250

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