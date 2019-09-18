نتانیاهو سفر به آمریکا را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی جروزالم پُست، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با نزدیک شدن به شکستی سنگین در انتخابات این رژیم امروز چهارشنبه از لغو سفر خود به نیویورک خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه صهیونیستی، نتانیاهو سفر خود به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرده است.

با شمارش بیش از ۹۰ درصد از آرای انتخابات رژیم صهیونیستی، حال مشخص شده که احتمالا هیچکدام از ائتلاف‌های رقیب در این انتخابات قادر به تشکیل دولت به صورت یکدست نخواهند بود و طرف پیروز در این انتخابات مجبور به ائتلاف با دیگر احزاب سیاسی است.

در حالی که رقابت اصلی در انتخابات پارلمانی اخیر در مناطق اشغالی میان «حزب سیاسی لیکود» به رهبری «بنیامین نتانیاهو» و «ائتلاف سیاسی آبی و سفید» به رهبری «بنی گانتز» بود، حال کمیسیون انتخابات در آخرین آمار خود اعلام کرده حزب لیکود موفق به کسب ۳۱ کرسی و رقیب آن یعنی ائتلاف آبی و سفید ۳۲ کرسی را تا کنون به دست آورده‌اند.

براین اساس به نظر می‌رسد که بنی گانتز شانس و احتمال بیشتری برای به دست گیری پست نخست وزیری و تشکیل دولت طی روزهای آینده در مناطق اشغالی خواهد داشت.

گانتز در واکنش به اعلام نتایج آرا اعلام کرده که او حاضر است با هرکسی دولت ائتلافی آینده را تشکیل دهد و همزمان «لیبرمن»، وزیر دفاع سابق کابینه نتانیاهو و رهبر حزب افراطی «اسرائیل خانه ما» از آمادگی برای ائتلاف با گانتز برای تشکیل دولت خبر داده است.

گانتز در عین حال ائتلاف با نتانیاهو برای تشکیل دولت را در خلال بررسی پرونده قضایی او رد کرده و گفته است ائتلاف احتمالی با نتانیاهو تنها پس از پایان بررسی پرونده قضایی نتانیاهو ممکن خواهد بود.

نتانیاهو از دو سال گذشته دارای پرونده قضایی در ارتباط با پرداخت رشوه مالی و برخی پرداخت‌های خارج از حساب در دوران نخست وزیری خود است و جلسه استماع او نیز برای بررسی این پرونده قرار است به زودی برگزار شود.

پیش از این برخی منابع از احتمال محاکمه و محکومیت زندان برای نتانیاهو پس از دوران نخست وزیری خبر داده بودند و حال باید منتظر بود و دید که کار نتانیاهو پس از انتخابات به کجا خواهد کشید.

«بنیامین نتانیاهو» که حزبش با شمارش بیش از ۹۰ درصد آرا به نظر می‌رسد که به عنوان حزب دوم در پارلمان رژیم صهیونیستی حضور داشته باشد، در عین حال همچنان با کسب یک کرسی کمتر از ائتلاف آبی و سفید، اما نسبت به تشکیل دولت و بازگشت به پست نخست وزیر ابراز امیدواری کرده و مدعی شده که دولت آتی را به عنوان «یک دولت صهیونیستی مطلق» تشکیل خواهد داد.

هنوز شمارش آرا به پایان نرسیده و به گفته کمیته انتخابات، آرای ماموران و دیپلمات‌های این رژیم و برخی کارکنان در بخش‌های نظامی به تازگی شروع شده و احتمال می‌رود که نتایج این انتخابات تا فردا اعلام شود.

با این حال براساس نتایج فعلی انتخابات، ائتلاف آبی و سفید در این انتخابات پیشتاز است و در صورت ادامه این نتایج، «بنیامین نتانیاهو» که از مارس ۲۰۰۹ بر صندلی نخست وزیر نشسته بود، پس از نزدیک به ۱۰ سال مجبور به جدایی از اقامتگاه نخست وزیر در فلسطین اشغالی خواهد بود.