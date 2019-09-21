«محسن جعفری نژاد» مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان؛ طی حکمی از سوی عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، محسن جعفری نژاد بسطامی به سمت مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان منصوب شد.

وی که پیش از این مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهکیلویه و بویر احمد بود و متولد آبان ماه ۵۲ گرگان و کارشناس ارشد علوم محیط زیست ازدانشگاه تربیت مدرس است.

از سوابق شغلی جعفری نژاد می توان به معاون محیط زیست انسانی استان گلستان، معاون محیط زیست طبیعی استان گلستان، معاون محیط طبیعی استان فارس، معاون نظارت و پایش استان فارس و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه وبویراحمد اشاره کرد.

جعفری نژاد که به زودی با انجام مراسم تودیع و معارفه فعالیت خود را در همدان آغاز خواهد کرد، بیان کرد: اولویت های محیط زیست استان همدان منطبق با شرایط کشور و دولت، ضمن توجه به اهداف حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست از مناطق تحت مدیریت و حیات وحش تعیین خواهد شد.