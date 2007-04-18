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۲۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۰۴

به رغم اصرار طراحان و امضاء کنندگان استیضاح فرشیدی؛

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در جلسه علنی امروز اعلام وصول نشد

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در جلسه علنی امروز اعلام وصول نشد

با وجود تذکرات تعدادی از نمایندگان طراح استیضاح وزیر آموزش و پرورش، نائب رئیس مجلس دقایقی قبل اعلام کرد که طرح استیضاح محمود فرشیدی در جلسه علنی امروز اعلام وصول نشده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را پس از حداد عادل به عهده داشت در پایان جلسه علنی امروز با اعلام این خبر که طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش تقدیم هیات رئیسه شده است، گفت: با توجه به اینکه نزدیک تعطیلات ماهانه مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه هستیم، مقرر شد هیات رئیسه اعلام وصول این طرح را به نحوی مدیریت کند که با تسهیلات مجلس در تعارض نباشد.

بنابراین علی رغم اصرار طراحان و امضا کنندگان استیضاح فرشیدی این طرح در جلسه علنی امروز اعلام وصول نشد.

کد مطلب 472269

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