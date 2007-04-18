راه اندازی نخستین مدرسه الکترونیکی در آفریقای جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح که در قالب ساخت مدارس الکترونیکی در آفریقا عملی شده است، با هدف خارج کردن کشورهای آفریقایی و الگوبرداری آنها از چنین طرح هایی اجرا می شود.

متخصصان راه اندازی مدارس الکترونیکی در آفریقای جنوبی قصد دارند تا با استفاده از مدرن ترین فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی سطح دانش جوانان این کشور را بالا برده تا آنها بتوانند از مغزهایشان برای تغییر کشور و قاره سیاه استفاده کنند.

در این سیستم آموزشی نوین از مکانیسم مدرن یادگیری با استفاده از الگوهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر آفریقا استفاده خواهد شد.

بر اساس گزارش بائو نیوز، قرار است در سال 2007بالغ بر 12کشور دیگر آفریقایی چنین مدارسی را راه اندازی کنند.

هر یک از این مدارس به یک آزمایشگاه رایانه با حداقل 20رایانه شخصی و یک سرور با ساختار شبکه ای و سایر تجهیزات نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات مجهز خواهند شد.