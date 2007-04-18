به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری انترفاکس،سرویس خبری سفارت آمریکا در مسکو در این باره اعلام کرد: رایزنی "جان رود" معاون وزیر امورخارجه آمریکا و"سرگی کیسلیاک"معاون وزیر امورخارجه روسیه به دعوت کیسلیاک انجام شده است.

این خبرگزاری به نقل از "ایگور ایوانف"، دبیر شورای امنیت روسیه خبر داد که رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا قرار است روز 23 آوریل(3 اردیبهشت) وارد مسکو شود و "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا نیز قرار است در ماه می(اردیبهشت) از مسکو دیدن کند.

وی افزود: طرفین قصد دارند که درباره محتوای طرحهای واشنگتن برای ایجاد یک سیستم دفاع موشکی سراسری گفتگو کنند.

ایوانف در این باره گفت : ما با طرفمان می خواهیم درباره ارزیابی این طرحها از دیدگاه منافع امنیتی روسیه و امنیت منطقه ای و بین المللی گفتگو کنیم.

در همین حال انترفاکس به نقل از "میگوئل آنخل موراتینوس"، وزیر امور خارجه اسپانیا اعلام کرد: گردهمایی شورای روسیه و ناتو در بروکسل که قرار است فردا برگزار شود، بسیاری از مسائل را درباره سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا روشن خواهد کرد.