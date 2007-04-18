بازی آسانی پیش رو داریم / استقلال را هم به سرنوشت سایپا دچار می کنیم

منصورابراهیم زاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازی استقلال - سپاهان برای آبی پوشان سخت است اما برای ما یک بازی آسان تلقی می شود. آسان بودن این بازی از آن جهت است که به دلیل تبلیغات زیاد حول این بازی نفرات تیم ما به اوج انگیزه خود می رسند و مربی نیاز ندارد به آنها انگیزه بدهد.

وی در خصوص روش بازی تیم فوتبال استقلال تهران خاطر نشان ساخت: استقلال در چند بازی اخیر به نوعی بهتر از قبل بازی می کند. بازی این تیم نظم گرفته و با برنامه عمل می کند. استقلال همچون فصل گذشته بهترین استفاده را از توان بدنی بازیکنانش برده است که از دقیقه 60 به بعد می توان از زمان اوج این تیم یاد کرد.

مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان خاطرنشان ساخت: استقلال در بازی های اخیر تاکیک پذیرنشان داده و برنامه هایش متفاوت از نیم فصل اول بوده است. زمانی که بازی این تیم برابر برق شیراز را بررسی کنید متوجه می شوید که استقلال هر 3 گل خود را روی حرکات تاکتیکی حساب شده به ثمر رسانده است. استقلال علاوه بر این خصوصیات بارز در ترکیب خود به یک هماهنگی و هارمونی رسیده است و بازیکنانش به خوبی در زمین یکدیگر را پیدا می کنند.

ابراهیم زاده با اشاره به حل مشکلات متعدد تیم فوتبال استقلال در جریان مسابقات فصل جاری در خصوص بازیکن کامرونی این تیم عنوان داشت: این بازیکن کامرونی در بازی استقلال برابر برق شیراز نشان داد که از قدرت حفظ توپ بالایی برخوردار است، در فضا مقابل مدافعان به خوبی می جنگد و صاحب توپ می شود علاوه بر اینها با گام های بلند خود مدافع حریف را پشت سر می گذارد و به تیمش فرصت بازیسازی می دهد. با این حال اگر مهاجم کامرونی استقلال در بازی برابر ما حضور داشته باشد شناخت کافی از روش بازیش داریم و سعی می کنیم توانایی او را به حداقل برسانیم.

وی اذعان داشت: با توجه به شرایط ایده ال دو تیم استقلال و سپاهان می توانیم از آنها انتظار ارائه یک بازی جذاب را داشته باشیم. با توجه به اینکه تیم ما با غلبه بر سایپا این تیم را از صدر جدول پایین آورد حال تمام نگاه ها به اصفهان است تا ببینند این بار سپاهان در مقابل دیگر صدرنشین لیگ برتر چه می کند.

مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان در خاتمه از غیبت محمود کریمی و محرم نویدکیا در دیدار برابر استقلال خبر داد و افزود: مسلما هر اندازه که در بازی های داخلی موفقیت کسب کنیم شانس قهرمانی مان در لیگ برتر را زنده نگه می داریم و روحیه و اعتماد بنفس تیم نیز برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تقویت می شود. به همین خاطر تمام توان و تمرکز خود را برای پیروزی در دیدارهای آتی صرف می کنیم.