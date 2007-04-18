دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال 86 سال پرتلاشی به شمار می آید و بسیاری از برنامه های سال گذشته به مرحله عملیاتی شدن و تعمیق نزدیک خواهد شد که از آن جمله می توان به اجرایی شدن برنامه های راهبردی اشاره کرد.

وی افزود: آنچه در سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه آنچه به آموزش پزشکی مربوط می شود و رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه توسعه علمی و تدوین نقشه علمی کشور باید در سال جاری وارد مرحله عملیاتی شود و این بحث با توجه به گسترده بودن برنامه های راهبردی تقریباً تمام حوزه آموزش پزشکی را در بر می گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هم اکنون برخی از کمیته های راهبردی بخش اول فعالیت خود را به انجام رسانده اند و وارد دوره برنامه ریزی اجرایی و عملیاتی آن شده اند به این ترتیب در ابتدای سال تحصیلی 87 - 86 تمام فعالیت های آموزشی بر اساس برنامه های راهبردی تنظیم خواهد شد.

وی از طراحی نرم افزار جامع آموزش مداوم علوم پزشکی خبر داد و گفت : این برنامه نرم افزاری طراحی شده و اجرای آن در تمامی رشته های مشمول قانون آموزش مداوم در اولویت کاری معاونت آموزشی قرار گرفته است.

محققی تأکید کرد: با توجه به جایگاه فناوری اطلاعات و انتقال اطلاعات مورد نیاز و کاربرد وسیع آن در آموزش مداوم، اجرای برنامه نرم افزاری در سیستم آموزش مداوم کشوری به تعمیق این برنامه می انجامد و اجرای آن را تسریع می بخشد.

وی همچنین یاد آور شد: برنامه آموزش مداوم گروه پزشکی در سال جاری به تمامی گروه هایی که طبق قانون باید مشمول آموزش مداوم قرار گیرند، تعمیم می یابد و همه رشته ها برنامه های مورد نیاز، معتبر و نیازسنجی شده خود را در سال جاری به مرحله اجرا خواهند رساند.