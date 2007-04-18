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۲۹ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۴۸

معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد :

تدوین برنامه‌های اجرایی کمیته‌های راهبردی پزشکی / طراحی نرم افزار آموزش مداوم پزشکی

تدوین برنامه‌های اجرایی کمیته‌های راهبردی پزشکی / طراحی نرم افزار آموزش مداوم پزشکی

برنامه‌های راهبردی به گونه ای تنظیم شده که تمامی موضوعات آموزش پزشکی در گروه های تخصصی، رشته های تخصصی، رشته های علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و آموزش مداوم را در بر می گیرد و در سال جاری هر گروه راهبردی، برنامه عملیاتی خود را تنظیم خواهد کرد و در ابتدای مهرماه اجرا می شود.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال 86 سال پرتلاشی به شمار می آید و بسیاری از برنامه های سال گذشته به مرحله عملیاتی شدن و تعمیق نزدیک خواهد شد که از آن جمله می توان به اجرایی شدن برنامه های راهبردی اشاره کرد.

وی افزود: آنچه در سند چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه آنچه به آموزش پزشکی مربوط می شود و رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه توسعه علمی و تدوین نقشه علمی کشور باید در سال جاری وارد مرحله عملیاتی شود و این بحث با توجه به گسترده بودن برنامه های راهبردی تقریباً تمام حوزه آموزش پزشکی را در بر می گیرد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هم اکنون برخی از کمیته های راهبردی بخش اول فعالیت خود را به انجام رسانده اند و وارد دوره برنامه ریزی اجرایی و عملیاتی آن شده اند به این ترتیب در ابتدای سال تحصیلی 87 - 86 تمام فعالیت های آموزشی بر اساس برنامه های راهبردی تنظیم خواهد شد.

وی از طراحی نرم افزار جامع آموزش مداوم علوم پزشکی خبر داد و گفت : این برنامه نرم افزاری طراحی شده و اجرای آن در تمامی رشته های مشمول قانون آموزش مداوم در اولویت کاری معاونت آموزشی قرار گرفته است.

محققی تأکید کرد: با توجه به جایگاه فناوری اطلاعات و انتقال اطلاعات مورد نیاز و کاربرد وسیع آن در آموزش مداوم، اجرای برنامه نرم افزاری در سیستم آموزش مداوم کشوری به تعمیق این برنامه می انجامد و اجرای آن را تسریع می بخشد.

وی همچنین یاد آور شد: برنامه آموزش مداوم گروه پزشکی در سال جاری به تمامی گروه هایی که طبق قانون باید مشمول آموزش مداوم قرار گیرند،  تعمیم می یابد و همه رشته ها برنامه های مورد نیاز، معتبر و نیازسنجی شده خود را در سال جاری به مرحله اجرا خواهند رساند.

کد مطلب 472292

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