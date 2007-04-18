به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد تفی رهنما ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران به توضیح چگونگی اجرای طرح طرد اتباع خارجی غیرفانونی پرداخت و افزود: استانهای تهران ، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، اصفهان، کرمان، قم، فارس، یزد، سمنان و هرمزگان با دارا بودن بیش از 92 درصد افغانی های موجود در کشور، در مرحله نخست پاکسازی طرح قرار دارند.

رئیس پلیس مهاجرت و اتباع خارجه نیروی انتظامی گفت: در سال 85 خروجی اتباع خارجی کشور 2 میلیون و 452 هزار نفر و خروج ایرانیان از کشور 4 میلیون و 503 هزار نفر بوده است.

وی افزود: 2 میلیون و 735 هزار خارجی و 4 میلیون و 337 هزار ایرانی نیز سال گذشته وارد کشورشده اند.

رهنما با بیان آمار صدور یا تمدید 46 هزار پروانه اقامت ، 21 هزار روادید ، 2600 پروانه اقامت ازدواجی و 4700 پروانه ازدواج ، گفت: بیشترین روادید و پروانه های صادر شده متعلق به افغانی هاست.

رئیس پلیس مهاجرت و اتباع خارجه ناجا متذکر شد: با کنترل نزدیک به 14 میلیون ورود و خروج انجام شده به کشور 81 مرز مصوب زمینی ، هوایی و دریایی کشور، توانستیم 1021 قفره جعل گذرنامه و 13 باند جعل سند مسافرتی کشف و از خروج 2040 نفر ایرانی و ورود 288 خارجی که دارای ممنوعیت تردد بودند، جلوگیری کنیم.

وی در ادامه بیان داشت: پلیس مهاجرت و اتباع خارجه در زمینه برخورد با اتباع خارجی متخلف نیز سال گذشته 476850 نفر را که بیشتر اهل افغانستان ، پاکستان و بنگلادش بودند، دستگیر و طرد کرد.

رهنما با بیان توقیف 660 دستگاه خودرو حامل مسافران قاچاق با ظرفیت بیش از 26 هزار نفر، گفت: 65 باند قاچاق انسان و 1625 نفر مرتبط با این موضوع در سال گذشته شناسایی و دستگیر شده اند.

وی همچنین از واریز بیش از 15 میلیارد و 897 میلیون ریال از محل دریافت جریمه اقامت غیر مجاز خارجیان به حساب خزانه کل کشور خبر داد.

رئیس پلیس مهاجرت و اتباع خارجه ناجا در ادامه ، با اشاره به سیستم جدید مکانیزه کنترل گذرنامه در مرزهای رسمی کشور ، بیان داشت: این سیستم از سال گذشته به صورت آزمایشی در 4 مرز مهرآباد ، امام خمینی (ره) ، اصفهان و شیراز و از امسال در سایر مرزها با اولویت حجم تردد و مسادل امنیتی اجرا خواهد شد.

وی از جمله ویژگی های این طرح را بررسی 30 ثانیه ای توسط سیستم مکانیزه ، تطبیق مشخصات فرد با اطلاعات صدور و مبتنی بر دانش داخلی بودن عنوان کرد.

رهنما با اعلام اینکه بیشتر اتباع خارجی موجود در کشور افغانی هستند، گفت: بخشی از افغانی های حاضر در کشور به صورت قانونی وارد شده اند و هم اکنون نیز حضورشان قانونی است که تعداد این افراد 13 هزار نفر است.

وی افزود: بخش دیگری از افغانی های کشور که جمعیت 940 هزار نفره را دارند، کسانی هستند که به دلیل بحران های اجتماعی کشورشان به ایران وارد شده اند. این افراد زیر نظر اداره کل امور مهاجران وزارت کشور هستند و تا مهر 86 مهلت خروج دارند.

رئیس پلیس مهاجرت و اتباع خارجه ناجا افزود: بخش اصلی اتباع غیر قانونی افغانی با جمعیتی حدود 5/1 میلیون نفر، کسانی هستند که ورود و حضور غیر قانونی و یا ورود و حضور غیر قانونی دارند.

وی درباره این دسته از افغانی های غیر مجاز گفت: بیش از 5/1 میلیون نفر افغانی غیر مجاز ، 4 درصد از رشد اشتغال کشور را در دست دارند.

رهنما با اعلام اینکه در طرح طرد اتباع خارجی غیر قانونی، اولویت با افغانی های مجرد است ، تاکید کرد: افرادی که خود برای خروج اعلام آمادگی نکنند، دستگیر و برای انتقال سریع، به اردوگاه ها فرستاده می شوند.