سندرم روده تحريك پذير با درگيري هاي قابل توجه خارج روده اي مي تواند همراه باشد

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، علائم خارج روده اي و بيماريهاي همراه يكي از مشكلات شايع بيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذير هستند كه علت سه چهارم ويزيت هاي اضافي اين بيماران مي باشند . همچنين اين علائم گاه موجب مي شوند كه بيمار به اشتباه به در مانگاه هاي ديگري غير ازدرمانگاه داخلي مراجعه كرده و تحت بررسي هاي نه چندان ضروري قرار گيرند . مطالعات صورت گرفته در اين زمينه نظريه هاي مختلفي را مطرح ساخته اند كه درصورت تائيد ممكن است تغييراتي درنگرش پزشكي به اين سندرم ايجاد كنند .

دكتر ناصر ابراهيمي درياني فوق تخصص گوارش و همكارانش طي مطالعه اي ، تعداد 204 بيمار مبتلا به سندرم روده تحريك پذيررا كه در فاصله 14 ماه به درمانگاه گوارش يك مركز دانشگاهي مراجعه كرده بودند، بررسي كردند .تشخيص سندرم روده تحريك پذ ير بر اساس علائم باليني بيمار و رد كردن ساير تشخيص ها با استفاده از آزمايشات روتين و راديو گرافي با استفاده از باريم يا آندوسكوپي بنا بر تشخيص پزشك فوق تخصص گوارش داده شده است . 167 بيمار معيار استاندارد ( ROME ) را براي تشخيص اين سندرم داشتند. علامت غالب بيماري در 9/30 درصد يبوست ، در 9/28 درصد اسهال ، 7/14 درصدبيماران اسهال و يبوست متناوب و 5/25 درصد درد شكم بوده است .

افسردگي ، تپش قلب ، خستگي مزمن ، ريفلاكس ، مشكلات عضلاني - اسكلتي و اختلال خواب بيشتر زنان نسبت به مردان از جمله يا فته هاي اين پژوهش به شمار مي رود. در مقابل حملات پانيك در مردان بيش از زنان مشاهده شد . بيماراني كه ش در آنها اسهال به عنوان علامت غالب بيماري بود ، بيش از سايرين دچار خستگي مزمن ، افسردگي و حملات پانيك مي شد ند . در بيماراني كه اسهال و يبوست متناوب داشتند تپش قلب بيش از سايرين بود . و بيماراني كه درد شكم علامت غالبشان بود ، كمتراز سايرين دچار سو جذب و ديس منوره شده بودند . افسردگي در افراد مجرد كمترين فراواني ودر افراد طلاق گرفته بيشترين فراواني را داشت . 167 بيمار داراي معيار تشخيصي استاندارد بيش از سايرين دچار اختلالات خواب ، سو جذب و درد سينه غير قلبي بودند و رابطه بين سطح اقتصادي - اجتماعي پايين و مشكلات عضلاني - اسكلتي ، مشكلات خواب ، تپش قلب ، ريفلاكس و درد سينه غير قلبي نيز معني دار بود .

سندرم روده تحريك پذ يرمي تواند با در گيري هاي قابل توجه خارج روده اي همراه باشد كه متاسفانه در اغلب موارد ناديده گرفته مي شود . با توجه به تنوع قابل توجه اين علائم ، به نظر مي رسد كه اين نشانه ها بيشتر علائمي مستقل هستند تا تظاهرات يك مشكل واحد . دو تئوري براي توجيه اين همراهي مفروض است : يا هر يك از اين مشكلات تظاهري از تركيب هاي مختلف عوامل رواني و فيز يو لو ژيك است يا آنكه سندرم روده تحريك پذ ير اساسا طيف گسترده اي را شامل مي شود كه در برخي از آنها علل غالب عصبي و در برخي ديگر بيو لو ژيك است .