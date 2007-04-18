به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه هندو، وزیر نفت هند در سفر به پاکستان مسئله کاهش تعرفه ترانزیت گاز ایران را با طرف پاکستانی مطرح خواهد کرد.

مواضع اسلام‌آباد درباره تعرفه ترانزیت گاز ایران به هند اخیرا نرم‌تر شده است و همین امر موجب امیدواری مقامات هندی شده تا مهمترین مسئله مورد اختلاف دو کشور در مذاکرات آتی به توافق نهایی منجر گردد.

به گفته یک مقام ارشد وزارت نفت هند، دئورا احتمالا در هفته دوم ماه مه آتی (اواخر اردیبهشت‌ماه) به اسلام‌آباد و سپس تهران سفر خواهد کرد.

به گفته منابع هندی، هدف وزیر نفت این کشور از سفر به ایران بحث درباره کاهش قیمت گاز صادراتی ایران است. منابع هندی مدعی‌اند ایران قیمت گاز پیشنهادی خود برای صدور به هند را 30 درصد کاهش داده است.