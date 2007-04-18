احداث150 پارک محله ای در شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد علی مختاری اظهار داشت: از آنجا که شهردار تهران بر توسعه عادلانه فضای سبز در مناطق 22 گانه شهر تاکید دارد احداث 150 پارک محله ای در دستور کار سال جاری سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران قرار گرفته است.

وی افزود: سرانه فضای سبز برخی از مناطق به دلیل تراکم بافت های مسکونی کمتر از حد استاندارد است به همین دلیل توسعه پارک های محله ای این مناطق در اولویت قرار دارد تا شهروندان این مناطق بتوانند در حداقل زمان ممکن به فضاهای سبز در نزدیکی محل سکونتشان دسترسی پیدا کنند.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران تاکید کرد: توسعه جنگلکاری نیز جز اصلی ترین برنامه های سازمان پار کها و فضای سبز است و در این راستا در سال جاری بخش عمده ای از طرح کمربند سبز شهر تهران اجرا خواهد شد.

مختاری، اجرای طرح کمربند سبز شهر تهران را برای شهر ضروری دانست و گفت: اجرای این طرح علاوه بر آنکه فضای سبز مورد نیاز شهر تهران را تامین می کند مانع از گسترش تهران می شود.

وی افزود: NGO ها، شورایاری های محلات و گروه های خود جوش مردمی امسال در توسعه فضای سبز شهر تهران با شهرداری همکاری خواهند کرد تا شهر تهران هرچه سریعتر به شهری سرسبز تبدیل شود.