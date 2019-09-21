برادرکشی به خاطر اختلاف خانوادگی در شاهرود/ عامل جنایت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی کریمی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود ضمن بیان اینکه یک فقره درگیری منجر به قتل طی روز گذشته در شاهرود به وقوع پیوست، ابراز داشت: با اقدام فوری مأموران، عامل این جنایت در کمتر از چند دقیقه دستگیر شد.

وی افزود: پس از اعلام فردی مبنی بر درگیری دریکی از شهرک‌های شاهرود، مأموران به محل اعزام و مشخص شد فردی ۳۲ ساله براثر ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی شاهرود در خصوص علت و انگیزه این جنایت، ابراز داشت: مقتول دارای اختلافات قبلی با برادر ناتنی خود بود که پس از درگیری لفظی تلفنی در شب حادثه، با یک قبضه سلاح شکاری به محل اقامت برادرش رفته و اقدام به شلیک یک تیر هوایی می‌کند.

کریمی اضافه کرد: درنهایت با خروج دو برادر از منزل، درگیری شدت یافته و جوان ۲۲ ساله با چندین ضربه پیاپی چاقو برادرش را از پای درمی‌آورد.

وی در ادامه از دستگیری فوری متهم ۲۲ ساله سخن گفت و افزود: پس از انتقال متهم به پلیس آگاهی برادر دیگر این فرد نیز که درصحنه نزاع منجر به قتل حضورداشته، خود را به پلیس معرفی کرد و تحقیقات کارآگاهان جرائم جنایی پلیس آگاهی در این خصوص ادامه دارد.