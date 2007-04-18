به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل حسینی دبیر اجرایی همایش بین المللی "جهان اسلام؛ قربانی تروریسم" با بیان اینکه اولین همایش بین المللی " جهان اسلام؛ قربانی تروریسم" با هدف بررسی تروریسم، نقش رژیمهای سلطه در شکل گیری گروههای تروریستی، تمایز دفاع مشروع با تروریست و تفکیک اسلام ناب با اسلام منحرف در افکار جهان برگزار می شود، تصریح کرد: تاکنون حدود 50 مقاله از سوی کشورهای مختلف به این کنگره ارسال شده است که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در حال ترجمه هستند. این همایش 11 و 12 اردیبهشت در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.

سید ابوالفضل حسینی با اشاره به اینکه این همایش دارای 45 میهمان از 28 کشور اسلامی و غیر اسلامی شامل وزرای کشورهای اسلامی، معاون رئیس جمهور، مسئولین سازمانهای بین المللی، اندیشمندان مطرح جهان اسلام و قائم مقام احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی است، اظهار داشت: دبیر کل این کنگره آیت الله تسخیری خواهد بود.

وی در ادامه یاد آور شد: در نشستهای تخصصی 4 موضوع تروریسم از منظر ادیان الهی، تروریسم و حقوق بین الملل، تروریسم و سیاست و روابط بین الملل و تروریسم و تاریخ مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مجری این طرح مؤسسه غیر دولتی راویان حماسه ها است که مؤسسات دولتی مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیناد شهید، شهرداری، سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح، صدا و سیما، وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از آن حمایت می کنند.