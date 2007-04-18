آمریکا در اندیشه برگزاری یک نشست منطقه ای با حضور عربستان است/ برنامه ای برای حمله به سوریه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "ایهود اولمرت" گفت : آمریکا به منظور رایرنی با کشورهای منطقه، قصد دارد یک نشست منطقه ای برگزار کند.

اولمرت که در کمیته جنگ و امور خارجی کنیست(پارلمان) سخن می گفت، افزود : هم اکنون آمریکا در حال بررسی شرایط برگزاری این نشست است.



به گفته وی، قرار است در این نشست کشورهای عضو کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه ( روسیه، اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل متحد ) و مقامهایی از تشکیلات خودگردان فلسطین، مصر، مغرب و عربستان سعودی حضور داشته باشند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رد خبرهای مربوط به حمله رژیم صهیونیستی به سوریه گفت : در حال حاضر هیچ برنامه ای مبنی بر حمله به سوریه نداریم.

اولمرت در حالی سخن از برگزاری نشست منطقه ای با حضور عربستان به میان می آورد که پیش از این عربستان درخواست رژیم صهیونیستی برای شرکت در یک کنفرانس منطقه ای را رد کرده بود.

یادآور می شود در تاریخ 13 فروردین "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان از تمام سران کشورهای عربی منطقه دعوت کرد تا در یک کنفرانس صلح در سرزمین های اشغالی شرکت کنند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی هدف از برگزاری این کنفرانس را حل شدن اختلافات اعراب و اسرائیل بیان کرده بود.

اولمرت گفته بود: من از تمام رهبران کشورهای عربی به ویژه پادشاه عربستان دعوت می کنم تا در این کنفرانس شرکت کنند،اما باید این نکته را نیز یاد آور شوم که دراین کنفرانس هیچ کدام از ما نباید درباره دیدگاه های خود پافشاری کرده و سعی در به کرسی نشاندن آنها داشته باشیم.



اما در واکنش به این سخنان اولمرت، کابینه عربستان با بعید دانستن حضور مقامهای این کشور در نشست مشترک سران عرب و رژیم صهیونیستی که اولمرت برگزاری آن را پیشنهاد داده است؛ بر ضرورت پایان اشغالگری اسرائیل در مناطق فلسطینی و توقف اقدامات سرکوبگرانه این رژیم تاکید کرده بود.