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۳۰ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۴۹

با برگزاری ۱۴ مسابقه؛

هفته دوم و سوم لیگ قهرمانان ووشوی قم به پایان رسید

هفته دوم و سوم لیگ قهرمانان ووشوی قم به پایان رسید

قم - با برگزاری ۱۴ مسابقه هفته دوم و سوم لیگ قهرمانان ووشوی قم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌های دوم و سوم لیگ قهرمانان ووشوی استان قم در بخش مردان شامگاه جمعه در خانه ووشو مجموعه ورزشی جواد الائمه (ع) قم به پایان رسید و تیم‌های برتر در دو بخش جوانان و بزرگ‌سالان حریفان خود را شکست دادند.

در این مسابقات در رده سنی جوانان از هفته دوم، ثامن در یک مسابقه نزدیک ۴ بر ۳ تیم شهدای جعفریه را شکست داد و در رده نوجوانان، ثامن ۷ بر صفر تیم بسیج کهک را مغلوب کرد و ستارخان ۷ بر یک مقابل شهدای جعفریه صاحب برد شد.

همچنین در رده سنی نونهالان از هفته دوم، تیم شهدای جعفریه ۵ بر ۳ برابر ثامن پیروز شد و ستارخان ۸ بر صفر برابر فجر بسیج کهک صاحب برتری شد. در رده سنی بزرگسالان، "نجفی تیم" ۵ بر صفر باشگاه مبارز را شکست داد و شهدای جعفریه ۴ بر صفر از سد خانه ووشو عبور کرد.

از مسابقات هفته سوم،  در مسابقات بزرگسالان ثامن ۷ بر صفر شهدای جعفریه را شکست داد و نجفی تیم ۵ بر صفر خانه ووشو را برد و در رده جوانان، ثامن ۵ بر ۲ "نجفی تیم" را از پیش رو برداشت.

در رده نوجوانان، تیم‌های ستارخان و ثامن با نتایج مشابه ۶ بر ۲ به ترتیب برابر تیم‌های "نجفی تیم" و شهدای جعفریه به پیروزی رسیدند و در رده نونهالان، شهدای جعفریه ۶ بر ۲ "نجفی تیم" را شکست داد و ثامن و ستارخان به تساوی ۴ بر ۴ رسیدند.

لیگ قهرمانان ووشوی استان قم برای نخستین بار باشگاه‌های فعال در رشته ووشو در قم را درگیر رقابتی متقابل کرده است. این رقابت‌ها به صورت مقطعی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4723830

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