هفته دوم و سوم لیگ قهرمانان ووشوی قم به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌های دوم و سوم لیگ قهرمانان ووشوی استان قم در بخش مردان شامگاه جمعه در خانه ووشو مجموعه ورزشی جواد الائمه (ع) قم به پایان رسید و تیم‌های برتر در دو بخش جوانان و بزرگ‌سالان حریفان خود را شکست دادند.



در این مسابقات در رده سنی جوانان از هفته دوم، ثامن در یک مسابقه نزدیک ۴ بر ۳ تیم شهدای جعفریه را شکست داد و در رده نوجوانان، ثامن ۷ بر صفر تیم بسیج کهک را مغلوب کرد و ستارخان ۷ بر یک مقابل شهدای جعفریه صاحب برد شد.



همچنین در رده سنی نونهالان از هفته دوم، تیم شهدای جعفریه ۵ بر ۳ برابر ثامن پیروز شد و ستارخان ۸ بر صفر برابر فجر بسیج کهک صاحب برتری شد. در رده سنی بزرگسالان، "نجفی تیم" ۵ بر صفر باشگاه مبارز را شکست داد و شهدای جعفریه ۴ بر صفر از سد خانه ووشو عبور کرد.



از مسابقات هفته سوم، در مسابقات بزرگسالان ثامن ۷ بر صفر شهدای جعفریه را شکست داد و نجفی تیم ۵ بر صفر خانه ووشو را برد و در رده جوانان، ثامن ۵ بر ۲ "نجفی تیم" را از پیش رو برداشت.



در رده نوجوانان، تیم‌های ستارخان و ثامن با نتایج مشابه ۶ بر ۲ به ترتیب برابر تیم‌های "نجفی تیم" و شهدای جعفریه به پیروزی رسیدند و در رده نونهالان، شهدای جعفریه ۶ بر ۲ "نجفی تیم" را شکست داد و ثامن و ستارخان به تساوی ۴ بر ۴ رسیدند.



لیگ قهرمانان ووشوی استان قم برای نخستین بار باشگاه‌های فعال در رشته ووشو در قم را درگیر رقابتی متقابل کرده است. این رقابت‌ها به صورت مقطعی برگزار می‌شود.