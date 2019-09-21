خبرگزاری مهر - گروه ورزش: سفرهای برون مرزی روسای فدراسیون ها و انتقاد از تعداد بالا و غیرضروری آنها در برخی رشته ها، موضوعی است که حداقل سالی چند بار در نشست های مختلف وزارت ورزش و توسط وزیر ورزش نسبت به آن تذکر داده می شود.

نشست مشترک وزیر با روسای فدراسیون های ورزشی هم آخرین نشستی بود که مسعود سلطانی فر در آن مجددا پرونده این موضوع همیشگی را بازگشایی کرد اما این بار نسبت به آن موضعی جدید گرفت! وی در این نشست که چهارشنبه گذشته برگزار شد با تاکید براینکه برخی سفرهای روسای فدراسیون ها غیرضروری است، گفت: « با اینکه بارها این موارد را تذکر دادیم متاسفانه برخی موارد حل نشد. از این به بعد روسای فدراسیون ها برای سفرهای برون مرزی لازم است شخصا از من مجوز بگیرند تا بر فرایند صرفه جویی نظارت دقیق داشته باشیم.»

وزیر ورزش در حالی به این موضوع تاکید کرده که طبق آئین نامه شورای برون مرزی وزارت ورزش این کار باید پیش از این هم انجام می شد.

تاکید قانون بر «مجوز وزیر ورزش» برای تمام اعزام های برون مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، انجام تمام اعزام های فردی و گروهی در ورزش نیازمند مصوبه شورای برون مرزی وزارت ورزش است. بر این اساس موضوع این اعزام‌ها باید به شورای برون مرزی گزارش شود تا در نشست های آن طرح و مورد رسیدگی قرار بگیرد.

شورای برون مرزی با لحاظ کردن مواردی مانند دلایل توجیهی واحد پیشنهاد دهنده، نحوه تامین هزینه های سفر اعم از بلیت هواپیما، هزینه اقامت و ... و همچنین شرایط و موقعیت سیاسی کشور در مقطع زمانی موردنظر برای پیشنهادهای مطرح شده دراعزام ها تصمیم گیری می کند.

طبق بند «ج» از ماده ۴ شورای برون مرزی، دبیر شورا موظف است صورت جلسات را تنظیم و به منظور «تصویب نهایی» برای وزیر ورزش ارسال کند. در واقع مصوبات شورای برون مرزی بعد از تایید وزیر ورزش رسمیت پیدا کرده و اجرایی می شود.

ماده ۱۳ شورای برون مرزی به این موضوع اینگونه اشاره کرده است: مصوبات شورای برون مرزی پس از تصویب وزیر ورزش و ابلاغ ریاست شورا رسمیت یافته و توسط دبیر شورا به تمام قسمت های ذیربط منعکس می گردد.

سفرهای رئیس کمیته المپیک هم با اطلاع وزیر انجام می شود چه برسد به روسا

آئین نامه شورای برون مرزی وزارت ورزش برای صدور مجوز اعزام برون مرزی، هیچ استثنایی برای هیچ یک از افراد قائل نشده است حتی رئیس کمیته ملی المپیک. بنابراین طبیعی است که روسای فدراسیون ها هم با تایید وزیر سفرهای خود را انجام داده اند چرا که طبق آئین نامه طرح سفرهای خارجی در جلسات شورای برون مرزی شامل «همه افراد» و تیم ها می شود.

ماده اول آئین نامه شورای برون مرزی در این زمینه آورده است: شورای برون مرزی وزارت ورزش به منظور بررسی پیشنهادات واصله ازسوی کمیته ملی المپیک، هر یک از فدراسیون ها، ادارات کل استان ها، ادارات کل حوزه ستادی واحدهای تابعه، وزارت ورزش و سایر سازمان ها و ارگان های کشور و یا «اعزام افراد»، مقامات وزارت ورزش، هیات ها یا تیم های ورزشی به تمام سمینارها، کلاس ها، کلینیک های بین المللی و مسابقات رسمی اعم از بازی های آسیایی، مسابقات قهرمانی آسیا، بازی های المپیک، مسابقات جهانی و منطقه ای و دیدارهای دوستانه تشکیل می شود.

این ماده البته یک تبصره دارد مبنی بر اینکه اعزام های بین المللی رئیس کمیته ملی المپیک نیازی به طرح در شورای برون مرزی نداشته و با اطلاع وزیر ورزش انجام می شود.

در واقع وزیر ورزش حتی در جریان سفرهای رئیس کمیته ملی المپیک هم قرار دارد پس طبیعی است که سفرهای روسای فدراسیون ها هم باید از کانال طرح در شورای برون مرزی و بعد از آن مصوبه وزیر - طبق ماده ۱۳ - بگذرد.

به همین دلیل است که در آئین نامه شورای برون مرزی و در بند «د» از ماده ۴ بر ترجمه دعوتنامه یا دستور کار اجلاسیه ها به عنوان وظیفه دبیر شورا تاکید شده است.

نمایش رسانه ای وزیر ورزش و رد پای او در تعلیق جودو

به گزارش خبرنگار مهر، با این اوصاف و طبق قانون مسعود سلطانی فر تا به امروز در جریان تمام سفرهای ریز و درست ورزشی برای ورزشکاران و روسا بوده و خود انجام آنها را تایید کرده است. حتی در پرونده سعید مولایی که در نهایت باعث تعلیق جودو ایران شده نیز رد پای وزیر دیده می شود چرا که قطعا اعزام این جودوکار هم پس از اخذ تاییدیه سلطانی فر انجام شده است.

بنابراین تاکید بر «نظارت بر سفرهای روسا و صدور مجوز برای آنها» چه دلیلی دارد جزو «نمایش یک امر عادی» در رسانه ها! مگر اینکه وزیر تا پیش از این در جریان سفرهای روسا نبوده و آنها بدون اطلاع رسانی اقدام به خروج از کشور می کردند.