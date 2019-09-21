محمد خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت موکب قزوین در نجف اظهار کرد: امسال برای سومین سال است که در نجف موکب مرکزی به نام «موکب سیدالشهدای استان قزوین» راه اندازی می‌شود.

وی افزود: همچنین موکب‌هایی هم از سوی اداره کل اوقاف و خورهشت قزوین در کوفه دایر است که برای هماهنگی همه امور یک قرارگاه مرکزی به نام "قرارگاه نجف" راه‌اندازی شده است.

مسئول قرارگاه نجف ستاد اربعین قزوین گفت: موکب مرکزی ستاد اربعین استان به مساحت ۴۰۰ متر در جوار حرم امیرالمونین(ع) و با استفاده از ساختمان‌های همجوار دایر می‌شود.

خورشیدی ابراز کرد: امسال با توجه به پیش بینی افزایش حضور زائران در پیاده روی اربعین نسبت به سال گذشته ظرفیت موکب را ارتقاء داده و موکب سیدالشهداء آمادگی پذیرش ۱۵۰۰ نفر برای اسکان را دارد.

وی بیان کرد: هر شب مراسم عزاداری در موکب شهر مقدس نجف برگزار خواهد شد اما به مدت پنج شب از نوزدهم تا بیست و سوم مهرماه ویژه برنامه عزاداری را داریم و سخنرانان و مداحان مطرح استان حضور خواهند داشت.

مسئول قرارگاه نجف ستاد اربعین قزوین خاطرنشان کرد: این پنج شب عزاداری به عنوان افتتاحیه اربعین و در جوار حرم امیرالمونین(ع) است که به بحث معرفت و چرایی پیاده روی اربعین پرداخته می‌شود که برای زائرین مفید خواهد بود.

وی اضافه کرد: همچنین برای کودکان هم یک مهدکودک پیش بینی شده که وقتی زائران برای یک شب در موکب حضور خواهند داشت بتوانند از این فضا برای فرزندانشان استفاده کنند.

این مسئول یادآور شد: یک حسینیه در موکب سیدالشهداء فراهم شده که همه روزه نماز جماعت، بیان احکام، نهج البلاغه و زیارت امین الله توسط روحانی موکب برگزار می‌شود.

مسئول قرارگاه نجف ستاد اربعین قزوین ابراز کرد: موکب سیدالشهداء قزوین در نجف از شانزدهم مهرماه تا روز اربعین آمادگی پذیرش زائرین پیاده روی اربعین را دارد.

خورشیدی بیان کرد: روز گذشته اولین تیم ۱۵ نفره تحت عنوان «خادمین پیشرو» اعزام شدند که جهت آماده سازی و تجهیز موکب در شهر مقدس نجف مستقر شده و فعالیت را آغاز کردند.

وی ادامه داد: تیم دوم ۱۰ نفره برای کارهای فنی و تجهیزات اعزام می‌شود و چهاردهم مهر هم تیم خادمین موکب اعزام می‌شوند که تا ۳۰ مهرماه برای پذیرایی از زائران مستقر خواهند بود.

این مسئول افزود: به طور کلی ۲۰۰ نفر در موکب سیدالشهدا فعالیت می‌کنند که در قالب چهار تیم تقسیم شدند و در مدت این یک ماه در نجف حضور دارند.

مسئول قرارگاه نجف ستاد اربعین قزوین گفت: زائران توجه داشته باشند که اسکان در موکب سیدالشهداء یک شبه است و امکان اسکان چندین روز وجود ندارد چراکه درصدد هستیم زائرین بیشتری بتوانند از امکانات بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه جمعیت زائرین امسال ۲ تا ۲ ونیم برابر خواهد شد، ادامه داد: به زائرین توصیه می‌کنیم که پس از یک شب اسکان در نجف راهی طریق‌الحسین شوند و پیاده روی را آغاز کنند.

خورشیدی عنوان کرد: در موکب سیدالشهداء که به مدت ۱۰ شب خدمات اسکان و خواب برای زائران داریم که به طور کلی به ۱۵ هزار نفر خدمات خواهیم داد و در هر وعده ۱۵۰۰ و روزانه ۴ هزار و ۵۰۰ پرس غذا توزیع می‌شود.

مسئول قرارگاه نجف ستاد اربعین قزوین ابراز کرد: در هر وعده صبحانه، نهار و شام اطعام خواهیم داشت و به طور کلی در این ۱۰ روز ۴۵ هزار پرس غذا در صبحانه، نهار و شام توزیع خواهد شد.

وی توضیح داد: زائران برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به صفحه اطلاع رسانی موکب نجف در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و بله مراجعه کنند و راه‌های کمک و واریز نذورات در همین صفحات اعلام شده است.

خورشیدی در پایان گفت: زائران باید توجه کنند موکبی که برپا می‌شود نقش خدمت‌رسانی به زائرین به معنای عام را دارد و نباید به عنوان خدمات در قالب یک هتل اقامتی به آن نگاه کرد چراکه ما از ظرفیت استان و خیرین استفاده می‌کنیم و اولویت ما مردم قزوین است.