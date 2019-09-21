اختصاص ۲۰ درصد از اعتبار ۷۸۶ میلیون تومانی تجهیزات دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر محمدتقی نظرپور، در برنامه تلوزیونی پرسشگر با اشاره به وضعیت خوابگاهها در آستانه آغاز سال تحصیلی گفت: حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع فضای خوابگاهی و یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع فضای سلف سرویس دانشگاهی داریم. ضرورت دارد با شروع سال تحصیلی اشکالات خوابگاهها و سلف سرویس ها مورد توجه قرار گرفته و برطرف شوند.

نظرپور با اشاره به اولویت تعمیرات اساسی فضاها بویژه در تابستان گفت: تعمیرات اساسی همه ساله مطرح است. حدود ۵.۴ درصد بودجه کل کشور در حوزه عمرانی به وزارت علوم تخصیص یافته که نسبت به ۱۲ میلیون متر مربع فضای مجموعه آموزش عالی، مقداری کم است. ۷۸۶ میلیون تومان اعتبار برای تجهیزات محوطه سازی و تعمیرات اساسی اختصاص یافته که عدد کمی است و انتظار داریم قبل از تابستان در اختیار دانشگاه‌ها قرار بگیرد.

معاون اداری مالی وزارت علوم ادامه داد: حدود ۲۰ درصد این اعتبار را در اختیار داریم. با اینحال دانشگاه‌ها برای آماده سازی فضای خوابگاهی از هزینه های دیگر خود صرف کرده اند و نگران خوابگاه ها و سلف سرویس ها در آغاز سال تحصیلی نخواهیم بود.

وی افزود: هفته گذشته روسای دانشگاه‌ها جلسه ای با دکتر نوبخت داشتند و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تغذیه دیده شد. ۱۰۰ میلیارد تومان هم برای تعمیرات سلف سرویس دیده شده است که باید تشکر کرد. بروزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی نیز ضروری است.