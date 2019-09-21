دانشگاه آزاد باید به انتخاب اول داوطلبان در سال ۱۴۰۴ تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، بیست و یکمین جلسه شورای تخصصی معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌ آزاد اسلامی با حضور مجید مشکینی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی، سلطانعلی میر دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان و معاونان اداری در واحد چابهار برگزار شد.

مشکینی در این جلسه با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به درختی تنومند در آموزش عالی کشور تبدیل شده، گفت: مسیر این دانشگاه تغییر از توسعه کمی به کیفی است و باید به انتخاب اول داوطلبان در سال ۱۴۰۴ تبدیل شود.

وی تأکید کرد: یکی از نقاط قوت دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به دانشگاه های دولتی این است که از ابتدا بدون وابستگی به منابع مالی دولتی، روی پای خود ایستاده است.

مشکینی با بیان اینکه منابع انسانی، فیزیکی و مالی سه منبع اصلی در دانشگاه هستند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی برای انجام مأموریت اصلی خود باید این سه منبع را در کنار هم قرار دهد و استفاده درست و به جایی از این ظرفیت ها داشته باشد، البته نیروی انسانی مهمترین نقش را در ارتقای دانشگاه آزاد اسلامی دارد.

وی با تأکید بر ارتقای توانمندی نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: همه افراد در ارتقای دانشگاه تأثیرگذار هستند، بنابراین اگر افراد جایگاه اصلی خودشان را بدانند، دانشگاه با سرعت بیشتری در مسیر ارتقاء حرکت خواهد کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد واحدهای دانشگاهی استان و فعالیت های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی انجام شده، گفت: یکی از سرمایه‌های مهم در واحدهای دانشگاهی، سرمایه انسانی است که نباید از آن غافل شد، موفقیت و پیشرفت ما در همه مباحث و به ‌خصوص مسائل مالی در گرو برخورداری از سرمایه‌های مطلوب انسانی است.