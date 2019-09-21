  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸، ۹:۵۳

معاون فرهنگی وزیر علوم :

فرهنگ دانشگاهی مکتوب می شود

فرهنگ دانشگاهی مکتوب می شود

معاون فرهنگی وزیر علوم گفت: در تلاشیم تا فرهنگ دانشگاهی به صورت مدون و مکتوب در بیاید. هویت دانشجویی و دانشگاهی می تواند در حوزه فرهنگ دانشگاهی تعیین کننده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غفاری، با حضور در برنامه تلویزیونی پرسشگر، با بیان اینکه از یک سو دانشگاه‌ها تحول آفرین هستند و از سوی دیگر با توجه به آنچه که در جامعه می گذرد نیازمند تغییرات وسیع و گسترده ای هم هستند گفت: بویژه در عرصه آموزش اگر بنا باشد هر کیفیتی در آموزش رخ دهد نیازمند تغییر و تحولاتی هستیم.

وی افزود: نگاههای مختلفی در این زمینه وجود دارد. تغییر و تحول باید به گونه ای باشد که پاسخ لازم را به ذینفعان بدهد و در کلان نیز پاسخ مناسب برای مشکلات و مسائل مبتلابه کشور داشته باشد.

معاون فرهنگی وزیر علوم به تولید و توزیع دانش اشاره کرد و گفت: تولید دانش باید از کیفیت برخوردار باشد، اما بخش توزیع ناظر به نگاه بیرونی است که باید دانشگاهها داشته باشند. همینجاست که ارتباط دانشگاه با بخش های بیرونی معنا و اهمیت پیدا می کند. داشتن نگاه شبکه ای و اکوسیستمی که پیوند بین بخشی را در درون مجموعه آموزش عالی و دستگاههای بیرونی برقرار کند ضرورت پیدا می کند.

وی افزود: دو مقوله تحصیل در دانشگاه و آموزش در دانشگاه را باید جدا کنیم. تحصیل طبق برنامه مدون دانشگاه است و شامل گذراندن واحدهای مصوب درسی می شود. اما آموزش فراتر از تحصیل است و طی آن فرد مهارت هایی را کسب می‌کند که قابلیت های حرفه ای، کلامی، ارتباطی، نوشتاری و وسعت دید و نظر از این جمله است.

غفاری با اشاره به ماموریت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها گفت: بیش از ۹۰۰۰ انجمن علمی داریم تا مهارت های حوزه تحصیل و آموزش را تقویت کنند. کانون های فرهنگی و اجتماعی و تشکل های مختلف نیز شکل گرفته و فعال هستند. دانشگاه باید واجد تولید سرمایه های چندگانه اجتماعی فرهنگی باشد.

وی با بیان اینکه باید کیفیت آموزش را فراخ تر نگریسته و زندگی تحصیلی دانشجویان را مدنظر داشته باشیم، گفت: در بعد زندگی تحصیلی دانشجویان، صرفا کلاس درس مطرح نیست، بلکه کل مجموعه دانشگاهی در افزایش این کیفیت دخیل است.

معاون فرهنگی وزارت علوم به موضوع فرهنگ دانشگاهی اشاره کرد و گفت: در تلاشیم تا فرهنگ دانشگاهی به صورت مدون و مکتوب در بیاید. هویت دانشجویی و دانشگاهی می تواند در حوزه فرهنگ دانشگاهی تعیین کننده باشد.

کد مطلب 4723976
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها