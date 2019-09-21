فرهنگ دانشگاهی مکتوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غفاری، با حضور در برنامه تلویزیونی پرسشگر، با بیان اینکه از یک سو دانشگاه‌ها تحول آفرین هستند و از سوی دیگر با توجه به آنچه که در جامعه می گذرد نیازمند تغییرات وسیع و گسترده ای هم هستند گفت: بویژه در عرصه آموزش اگر بنا باشد هر کیفیتی در آموزش رخ دهد نیازمند تغییر و تحولاتی هستیم.

وی افزود: نگاههای مختلفی در این زمینه وجود دارد. تغییر و تحول باید به گونه ای باشد که پاسخ لازم را به ذینفعان بدهد و در کلان نیز پاسخ مناسب برای مشکلات و مسائل مبتلابه کشور داشته باشد.

معاون فرهنگی وزیر علوم به تولید و توزیع دانش اشاره کرد و گفت: تولید دانش باید از کیفیت برخوردار باشد، اما بخش توزیع ناظر به نگاه بیرونی است که باید دانشگاهها داشته باشند. همینجاست که ارتباط دانشگاه با بخش های بیرونی معنا و اهمیت پیدا می کند. داشتن نگاه شبکه ای و اکوسیستمی که پیوند بین بخشی را در درون مجموعه آموزش عالی و دستگاههای بیرونی برقرار کند ضرورت پیدا می کند.

وی افزود: دو مقوله تحصیل در دانشگاه و آموزش در دانشگاه را باید جدا کنیم. تحصیل طبق برنامه مدون دانشگاه است و شامل گذراندن واحدهای مصوب درسی می شود. اما آموزش فراتر از تحصیل است و طی آن فرد مهارت هایی را کسب می‌کند که قابلیت های حرفه ای، کلامی، ارتباطی، نوشتاری و وسعت دید و نظر از این جمله است.

غفاری با اشاره به ماموریت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها گفت: بیش از ۹۰۰۰ انجمن علمی داریم تا مهارت های حوزه تحصیل و آموزش را تقویت کنند. کانون های فرهنگی و اجتماعی و تشکل های مختلف نیز شکل گرفته و فعال هستند. دانشگاه باید واجد تولید سرمایه های چندگانه اجتماعی فرهنگی باشد.

وی با بیان اینکه باید کیفیت آموزش را فراخ تر نگریسته و زندگی تحصیلی دانشجویان را مدنظر داشته باشیم، گفت: در بعد زندگی تحصیلی دانشجویان، صرفا کلاس درس مطرح نیست، بلکه کل مجموعه دانشگاهی در افزایش این کیفیت دخیل است.

معاون فرهنگی وزارت علوم به موضوع فرهنگ دانشگاهی اشاره کرد و گفت: در تلاشیم تا فرهنگ دانشگاهی به صورت مدون و مکتوب در بیاید. هویت دانشجویی و دانشگاهی می تواند در حوزه فرهنگ دانشگاهی تعیین کننده باشد.