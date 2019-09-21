الزام کارفرمایان به اخذ گواهی عدم بدهی هنگام نقل و انتقال

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس قانون تأمین اجتماعی، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تأمین اجتماعی را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه کند.

در ماده ٣٧ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده است: دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام کنند و در صورتی که این سازمان ظرف ١٥ روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد.

در صورتی که بنا به اعلام سازمان تأمین اجتماعی واگذارکننده بدهی داشته باشد، می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند.

در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسؤولیت تضامنی خواهند بود.

وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و شورای مرکزی اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه کنند. در هرحال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه است.