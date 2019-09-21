تبلیغات پزشکان در فضای مجازی ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کمیته مرکزی تبلیغات سازمان نظام پزشکی با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان شهرداری های وزارت کشور، سازمان غذا و دارو، رسانه ملی و پلیس فتا در محل سازمان نظام پزشکی تشکیل و در خصوص مباحث مرتبط با تبلیغات پزشکی در فضای مجازی بحث و بررسی های لازم انجام شد.

در این جلسه مصوب شد سازمان نظام پزشکی با همکاری تمامی اعضای حقوقی کمیته مرکزی تبلیغات نسبت به طراحی و پیاده سازی بستر مناسب مجازی اختصاصی جهت تبلیغات پزشکان اقدام نماید و سازمان صدا و سیما نیز سیستم هوشمند رصد فضای مجازی برای تبلیغات غیرمجاز در حوزه سلامت را در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار دهد.

با توجه به گستردگی تبلیغات افراد غیر پزشک در شبکه های اجتماعی و آگاه نمودن عموم مردم در خصوص تبلیغات غیرمجاز فضای مجازی در امورپزشکی، پس از احصاء غیرمجاز بودن و غیر عضو سازمان نظام پزشکی بودن فرد تبلیغ کننده ، موارد به پلیس فتا گزارش تا پیگیری های لازم انجام شود.

سرهنگ حمید کیانی رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا نیز در خصوص برخورد با افراد غیرپزشکی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغات در حوزه سلامت نموده و با جان مردم بازی می کنند، قول مساعد داد.