عزیزالله عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اتمام فراخوان ثبت نام سامانه فروشگاهی(پایان شهریور ماه) از فعالان بخش درمان که براساس بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مشمول ثبت نام در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروش هستند، انتظار است در این باره اقدام کنند تا مشمول جرایم مالیاتی نشوند.

وی با اشاره به ضرورت عمل به تکالیف قانونی از سوی مؤدیان، تصریح کرد: مکانیزه شدن سیستم‌های دریافت مالیات یک مصوبه کلی در بودجه ۹۸ بوده که صرفاً شامل پزشکان نمی‌شود و حداقل ۱۵ عنوان از سایر صاحبان مشاغل ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام جامعه فرهیخته و تلاشگر پزشکی را از صنوف خوش حساب استان در زمینه پرداخت مالیات ارزیابی و تصریح کرد: خوشبختانه اکثر قریب به اتفاق فعالان این حوزه اظهار نامه مالیاتی ارائه می‌دهند و این اظهارنامه‌ها نیز رسیدگی و قطعی می‌شوند و صرفاً دستگاه کارتخوان معیار محاسبه مالیات نیست.

وی یادآوری کرد: اکثر پزشکان سطح استان با بیمه ها طرف قرارداد هستند و اطلاعات مالی پزشکان از این طریق رصد و بررسی شده و قابل دسترسی است.

عباس پور بیان داشت: همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته تمامی مطب‌ها در سطح استان دارای دستگاه کارتخوان هستند و اگر مطبی کارتخوان نداشته باشد، مردم به ما اطلاع می‌دهند.