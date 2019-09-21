تفاوتی بین اخم و لبخند دشمن وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در جمع فرماندهان نظامی و انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به آیاتی از قرآن بیان کرد: بر اساس قانون اساسی ایران که با کارشناسی درست بر محور قرآن تنظیم شده، انقلاب و جامعه ما به هیچ نحو برنامه ای برای تجاوز به هیچ قوم و ملتی ندارد.

وی با بیان اینکه مواضع ما در چهل سال به خوبی مشخص شده است، اظهار کرد: به دنبال ظلم و تجاوز نیستیم و هیچ ظلمی از ناحیه هیچ ظالمی را هم تحمل نمی کنیم.

آیت الله عبادی قانون اساسی را قانون انسانی، فطرت، عقل و قرآن دانست و افزود: انقلاب ما همان اسلام ما و انقلابی فرهنگی برای انسان شدن است.

وی بیان کرد: دبیر اسبق سازمان ملل در سخنرانی خویش در کشور اروپایی بیان کرده که اگر اروپا خصمانه با انقلاب اسلامی ایران برخورد نمی کرد، علاوه بر غنای فرهنگ انقلاب می توانستند ضایعات فرهنگی اروپا را هم جبران کنند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه در گذشته کشوری مانند ایران که به دلیل برخی مشکلات غله اش را به مدت یک ماه داشت، در برابر حمله دنیا قرار گرفت، گفت: این مسائل در حالی بود که دست توطئه از شرق و غرب به ایران حمله می کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه تعبیر دشمن این بود که ایران را ظرف یک هفته از بین می برد، ادامه داد: مردم شریف ایران در برابر تمام این مشکلات با مقاومت ایستادگی کرده و برگ پیروزی را برده اند.

جنگ دفاع مقدس پرده از حقایق دشمن برداشت

آیت الله عبادی ادامه داد: در طول چهل سال انقلاب علاوه بر پیروزی بر جنگ های نظامی، دستاوردهایی حاصل شده که با قلم و بیان قابل وصف نیست.

وی بیان کرد: کسانی که در جنگ هشت سال دفاع مقدس به ایران حمله کردند و این دشمنی را طی چهل سال گذشته ادامه دادند، واژه تمدن و تدین را در افکار عمومی جهان به یدک می کشیدند که بسیار خطرناک بود.

آیت الله عبادی ادامه داد: بنا به گفته امام (ره) در جنگ دشمن عیله ایران، در کنار پیروزی های نظامی، پرده از حقایق آمریکا برداشته شد.

وی بیان کرد: در این جنگ هشت ساله کشوری که هفت ترلیون برای جنگ با ایران هزینه کرده و تمام داشته هایش را به صحنه آورده، دست خالی برگشت و ضرر اقتصادی زیادی متحمل شد.

آیت الله عبادی بیان کرد: ایران در جنگ هشت ساله دفاع مقدس با پرده برداری از توطئه آمریکا ثابت کرد که این عمل دشمن بدترین نوع وحشی گری به جان انسان ها است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: آنچه که دشمن را خلع سلاح می کند این است که ماسک ها برداشته شده و چهره های وحشی، آدم کش، ویرانگر و ستمگر نمایان شده است.

پیروزی های نظامی ایران حاصل مقاومت است

وی خطاب به اعضای حاضر در جلسه بیان کرد: پیروزی هایی که بعد از پیروزی نظامی به واسطه مقاومت ها حاصل شده، نتیجه این است که غربب بی اعتبار در دنیا ساخته اید به گونه ای که خودشان هم از خودشان بدشان می آید.

آیت الله عبادی بیان کرد: امروز افکار جهان از استکبار و غرب منصرف شده اند که حاصل مقاومت های مردم و فرماندهان نظامی و انتظامی است.

وی ادامه داد: اسرائیل که روزی به عنوان قدرت چهارم دنیا شعار از نیل تا فرات سر می داد به دورش دیواری کشیده و نیروهایش از جنگ می هراسند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: کسانی که با عنوان خادم الحرمین و با شگرد با همه اموالشان و به پشتوانه آلمان و انگلیس و فرانسه بر کشور فقیری مانند یمن حمله کردند، به سزای عمل خویش و رسوایی رسیدند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه دیپلمات عمارات می گوید تاریخ به دو بخش شامل قبل از ساقط شدن پهباد آمریکایی و تاریخ بعد از سرنگونی این پهباد تقسیم شده است، افزود: بسیاری از کسانی که قصد پیوستن به آمریکا را داشتند بعد از سرنگونی پهباد فهمیدند که آمریکا توان دفاع از خودش را هم ندارد.

نیروی های مسلح منجی ملت های ستم دیده

وی با بیان اینکه در جنگ نظامی نه تنها پیروز مطلق شدیم بلکه باعث شدیم دشمنان از مواضع به اصطلاح تمدنشان چنان به رسوایی کشیده شوند که در میان خودشان هم جایی ندارند، گفت: امروز دشمنان اگر بخواهند در رقابت های انتخاباتی در افکار عمومی رای بیاورند باید عملیات زشت چهل ساله دولت های فعلی و گذشته را محکوم کنند تا مردم شان چهار رای به آن ها بدهند.

وی با بیان اینکه هیچ تفاوتی بین لبخند و اخم دشمن وجود ندارد، گفت: باید در مقابل استکبار اندیشه انقلابی وجود داشته باشد.

وی افزود: در هرجا که در مقابل دشمنان کوتاه آمده ایم، شکست خورده ایم امادر هر مقطعی که مردانه ایستادگی کرده ایم پیروز میدانها شده ایم و لذا باید از این تجربه درس بگیریم.

وی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را خاری در چشم دشمنان و امید مردم دانست و گفت: وجود نیروهای مکتبی با دانش نظامی از برکات انقلاب اسلامی است.

آیت الله عبادی با اشاره به فرار رسیدن هفته دفاع مقدس و پیش رو بودن اربعین حسینی بیان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در برابر تمام برنامه های دشمن بر ارزش ایمانی، اسلامی، انسانی افزوده اند و مردم و ملت های دیگر به آن ها عشق می ورزند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم و دیگر ملت ها نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را منجی انسان ها از دست وحشی های بدتر از مغول می بینند، افزود: ارزش نیروهای مسلح در اربعین حسینی جست و جو می شود.